Vučić: Zastupam jedino interes Srbije

NIKINCI – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da zastupa jedino interese Srbije, za razliku od nekih koji ga kritikuju.

On je istakao da je njima cilj samo da se dočepaju vlasti zbog novca kojeg sada ima zahvaljujući sprovedenim reformama kako bi nastavili da kradu, a povodom izjava pojedinih crkvenih velikodostojnika rekao da imaju pravo da iznesu svoje mišljenje.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara posle pokazne vežbe VS u Nikincima rekao da se i nasmeje kada vidi naslovne strane pojedinih medija sa slikom vladike Amfilohija, ili da u Đilasovim i Šolakovim medijima citiraju pojedine crkvene velikodostojnike, a takođe i one iz nevladinog sektora koji od agnostika, ateista… postaju najveći vernici.

Kako je rekao, svojevremeno se nisu setili da daju slične komentare kada su neki drugi postavljali granice na Jarinju i Brnjaku, kosovske lične karte, davali legitimizaciju samoproglašenoj nezavisnosti pred MSP, dok prebacuju razne stvari njemu koji se bori da nešto uradi.

Dodao je i da se radi o onima koji su ćutke ili gotovo ćutke podržavali tu nezavisnost, a izgleda da im i smeta što se sada dešavaju stvari suprotne tome.

„Ne zastupam albanske interese – zastupam srpske interese i interese Srbije“, poručio je Vučić.

Naveo je i da kada je pričao o Vranju govorio je optimistično, a da o Vranju pričaju oni koji pojma nemaju o stvarnoj situaciji, već samo razmišljaju da se dočepaju vlasti, jer vide da ima novca koje je upravo on obezbedio sprovedenim reformama.

Da vređam crkvene velikodostojnike neću nikada, naveo je predsednik Srbije i dodao da se zalaže za odvojenost crkve i države, ali da mu neće smetati da crkva iznese svoje mišljenje niti zabranjivati ljudima da misle kako misle.

Na kraju je poručio da će izaći pred građane sa idejom za koju smatra da je najbolja za našu budućnost.

(Tanjug)