Vučić: Želeo sam da se utvrdi granica izmedju Srba i Albanaca, nisam uspeo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je i dalje spreman da razgovara sa predstavnicima kosovskih Albanaca o rešavanju kosovskog problema ali da mu se čini je šansa za pozitivan ishod manja nego ranije.

Na pitanje novinare šta je konkretno mislio kada je prelagao razgraničenje i da li bi to značilo da Srbija zadrži sever Kosova a Kosovo dobije tri opštine na jugu centralne Srbije, Vučić je rekao da je želeo da se utvrdi granica izmedju Srba i Albanaca, za koju sada niko ne zna gde je, jer se razlikuje šta o tome misle Rusija i Amerika, Kina i Nemačka, Srbi i Albanci.

„Niko u svetu ne zna gde su granice i ja sam smatrao da je važno da zarad budućnosti to saznamo, da imamo mir i stabilnost sa Albancima za narednih 100 ili 200 godina. Nisam uspeo, jer gradjani smatraju da je bolje da smo ni na nebu ni na zemlji. Ja mislim da je to pogrešno, ali je moje da poštujem volju naroda“, rekao je Vučić.

On je rekao da je, uprkos svemu, voljan da nastavi razgovore sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, pa i u Parizu 11. novembra, ali da mu je malo čudno šta će Tači da radi tamo, s obzirom da se radi o obeležavanju završetka Prvog svetskog rata i da u svečanosti učestvuju sile pobednice i učesnici tog sukoba.

Vučić je rekao da mu smetaju pojedini glasovi iz medjunarodne zajednice koje se protive promeni granica i tvrde da se time otvara Pandorina kutija.

„Kažu da su protiv granica a niko ne zna gde su. Osim ako su za njih granice sadašnje granice nezavisnog Kosova? A ja im kažem: ‘Evo, mi nikada nećemo da priznamo granice nezavisnog Kosova’. I šta ćemo sad? Oni kažu da ćemo tako otvoriti Pandorinu kutiju. A oni su to uradili 2008. godine sa Kosovom, ili 2006. godine i pre toga 90-ih godina. I na to nema odgovora“, rekao je on.

Ponovio je da će uvek razgovarati sa svima i truditi se da omogući dogovor, ali da mu ne izgleda da će to biti moguće za tri dana ili tri meseca.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da „nažalost“ nije bio prisutan kada je ambasador SAD Kajl Skot rekao da Vlada Kosova „nije takozvana“ već vlada „suverene i nezavisne zemlje“ i dodao da bi u tom slučaju ambasador dobio „pristojan, odmeren odgovor koji bi značio zaštitu interesa države Srbije“.

Vučić je rekao da šta god da je Vlada Kosova za Vašington, za Srbiju je „takozvana“.

„Nažalost nisam bio prisutan ali predstavnik Vlade Srbije je trebalo da reaguje. Nije tu ambasador da ispravlja novinare već da odgovara na pitanja ali nije to nikakav nov stav američkih predstavnika i zato sam skeptičniji od Ivice Dačića po pitanju stava Vašingtona prema Kosovu“, kazao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da bi „bilo lepo“ da je ambasador SAD pokazao „malo više poštovanja za zemlju domaćina“ i dodao da je to „njihov stil kao najmoćnije sile sveta“.

On je upitao zašto se vode pregovori sa Srbijom o Kosovu ako je to kako je rekao, „suverena vlada nezavisne države“.

„Zašto pričate sa Srbijom ako je tako? Na osnovu koje rezolucije donosite odluku da pravite vojsku Kosova, gde to piše, u kom medjunarodno pravnom aktu? To je čisto pravno nasilje koje kasnije prati i fizičko, zato i jesam prilično uplašen. Gledaćemo kako da zaštitimo svoju zemlju i narod a da sačuvamo mir“, kazao je Vučić.

Svakodnevno trpim napade u medijima, a nisam tužio, to je cena demokratije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je svakodnevno izložen brojnim napadima u medijima ali da, za razliku od pojedinih opozicionih lidera, njemu ne pada na pamet da bilo koga tuži.

Komentarišući najave jednog od lidera Saveza za Srbiju Dragana Djilasa da će tužiti jedne dnevne novine zbog toga šta pišu o njemu, Vučić je rekao da je 90 odsto sadržaja nedeljnika NIN posvećeno njemu ali da je srećan zbog toga.

„Kada vas napadaju oni koji su hvalili katastrofalnu vladu Demokratske stranke, onda ljudi znaju da radim dobro za narod. Lagali su svašta, a ja ih nikada nisam tužio… Pa kakve sve uvrede trpim svake subote i nedelje u Blicu, pa u svim emisijama na grčkim televizijama. Nije to samo Šolakova i Djilasova televizija, nego oni imaju uticaja i na druge televizije. Ne postoji stvar koji nisu izmišljali pa nisam tužio“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je to cena demokratije i činjenice da je u politici, ali da ne razume zbog čega opozicija to ne može da prihvati.

„Pritom, oni nisu trpeli laži. Oni ne mogu da trpe istinu, pa hoće da se vrate u vreme kada su laži carevale. Šta bi tek bilo da sam ja tužio i tražio zatvorske kazne“, upitao je Vučić.

Upitan da komentariše tvrdnje sindikata vojske i policije da su se dosadašnje najave izgradnje stanove za pripadnike sistema odbrane pokazale kao netačne, Vučić je rekao da čuva sve te novine i njihove tvrdnje.

„Za mesec dana krećemo u Vranju i Nišu u izgradnju stanova za pripadnike vojske, policije, BIA i Ministarstva pravde. Zatim Kraljevo i Kragujevac, pa Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, pa Požarevac, Leskovac, Prokuplje, Čačak… Neće dugo vremena proći pa ćemo moći da vidimo ko je lagao. Ispostaviće se, kao i obično, pa će ljudi moći da vide“, rekao je Vučić.

(Beta)