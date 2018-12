Vučićeva poruka Prištini

BEOGRAD – Dobro razmislite pre nego što krenete u bilo kakvu avanturu, poručio je večeras predsednik Aleksandar Vučić Prištini.

On je u večerašnjem obraćanju podsetio da Kosovo nema pravo na vojsku, čak ni u skladu sa sopstvenim aktima, kao ni pravo na taksu, u skladu sa S SP, CEFTOM i svim regionalnim sporazumima, ali, kako se pokazalo, ne odustaju od takvih poteza, uprkos pozivima EU, jer, kako je istakao, veruju da imaju moćnije saveznike.

„Moja molba je – razmislite još jednom pre nego što krenete u bilo kakvu avanturu. I vi i oni koji ih podržavaju. Neka razmisle pet puta, pre nego što krenu u ono što može da dovede do potpune katastore“, rekao je Vučić.

Dodao je da se sada pokazuje da „oni nisu ni želeli nikakve razgovore, nikakav dogovor, već su gledali kako će neko da izvrši završni pritisak na Srbiju“, ne bi li Srbija priznala nezavisnost Kosova.

„Ne spadam u političare koji su to govorili i ponavljali, tek toliko da bi mogli da ponavljaju, računajući da do takvog pritiska neće doći. To je naša politika: mi da priznamo nezavisnost Kosova nećemo, bez obzira na sve teške posledice, kojima ćemo gledati da budemo izloženi mi političari, a ne naš narod“, rekao je Vučić.

Istakao je da ‘mi nemamo pravo na priznanje Kosova ne samo po Ustavu Srbije već prosto zato što ne možemo da dozvolimo uništenje svoga roda i proterivanje ognjišta našeg naroda’.

„Koliko je još Haradinaju i Veseljiju ostalo da me smene? Još 16 dana…Možda će i da uspeju, a možda i neće, ali za tih 16 dana dok me ne smene sigurno da neću poštovati njihove želje. Ne zato što su njihove, već zato što su nerazumne i pokazuju da oni neće kompromis. Već da žele ponižanje i uništenje sprskog naroda“, kaže Vučić.

Srbija želi da se razvija i zato želi dobre odnose i sa Prištinom i sa drugima u regionu, dodao je.

„Gutali smo ne jednom knedle i trudili se da prećutimo sve uvrede, ali očigledno da je neko drugi spolja snažniji od nas. . . pošto nikada neću poverovati u to da Albanci sami donose svoje odluke da formiraju vojsku, mimo čak i svog ustava. I da se sami tako bahato, kao i bezobrazno i bezobzirno suprostavaljaju EU po pitanju uvođenja taksi na proizvode iz Srbije“.

Albanci to, ističe, nikada nisu sami radili, ne rade ni sada, i neće ni ubuduće.

(Tanjug)