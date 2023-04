Vuk Jeremić: Referendum će biti poraz Vučića, verujem da ćemo prikupiti 100.000 potpisa

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da „kosovsku državnost“ nije moguće zaokružiti bez saglasnosti Srbije i da je ta saglasnost prvi put došla kroz usmeno prihvatanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.

„Referendum je jedini legalan, demokratski i nenasilan način da se stane na put daljem sprovođenju ‘francusko-nemačkog’ plana za nezavisnost Kosova i Metohije i to je jedini izborni proces u kojem bi Vučićev režim mogao danas da bude poražen. Potrebno je skupiti 100.000 potpisa da bi se referendum organizovao, a mi smo do sada skupili više od 20.000 potpisa i verujemo da ćemo doći do neophodnog broja“, rekao je Jeremić za današnji list „Nova“.

Dodao je da nije čuo da je bilo ko iz opozicije i iz vlasti rekao da je francusko-nemački plan dobar, ali da je zasada samo Narodna stranke izašla sa konkretnom inicijativom kako da se spreči njegovo sprovođenje, odnosno sa inicijativom za raspisivanje referenduma.

Jeremić je naveo da je „narod prepoznao tu inicijativu kao dobru“ i veliki broj ljudi širom Srbije je dao svoj potpis, uprkos medijskoj blokadi.

„Podržavaju nas i ugledni profesori poput Mila Lompara, Ratka Ristića i Slobodana Samardžića, glumci poput Petra Božovića i Branislava Tomaševića. Podržali su nas režiser Boris Malagurski, fudbaler Ognjen Koroman, građanski aktivisti kao to je Savo Manojlović, sudija Vrhovnog suda u penziji Zoran Ivošević, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute i mnogi drugi“, rekao je Jeremić.

Kako je naveo, skupljanje 100.000 potpisa za referendum je „nadstranačka i natpolitička kampanja“ i bilo bi sjajno kada bi i drugi to prepoznali.

„Ako to sprečimo, onda sve postaje moguće. Pozivam sve koji tome žele da daju lični doprinos da odu na sajt sacuvajmokosovo.rs potpišu novu inicijativu“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je kazao da će Srbija „potonuti u potpunu diktaturu“ ako se ne stane na put sprovođenju Sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, i ukoliko Vučić postane jedini garant opstanka tog plana.

„Onda će biti još više novinara i opozicionih lidera u zatvoru, čemu nema mesta u jednoj savremenoj evropskoj državi. Nažalost, uz mnogo veću podršku Zapada nego što je on uživa danas“, rekao je Jeremić.

(Beta)

