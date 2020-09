Vuk Jeremić: Vašingtonskim dokumentom Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima o Kosovu

Predsednik Narodne stranke i bivši predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) Vuk Jeremić, rekao je danas Beti da je Srbija „očiglednim“ kršenjem Rezolucije 478, to jest odlukom da premesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, prekršila medjunarodno pravo i značajno oslabila svoj glavni argument u medjunarodnim nastupima vezanim za kosovsku politiku.

Jeremić je kazao da je svaka rezolucija Saveta bezbednosti (SB) obavezujuća za sve države članice UN-a i predstavlja sastavni deo medjunarodnog prava.

„Srbija je očiglednim kršenjem Rezolucije 478, zapravo odlukom da premesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, prekršila medjunarodno pravo i značajno oslabila svoje argumente u medjunarodnim odnosima vezanim za kosovsku politiku, zato što je okosnica naše kosovske politike pozivanje na medjunarodno pravo i Rezoluciju 1244. Dakle, ako ste spremni da jednostrano prekršite jednu rezoluciju SB onda to veoma slabi snagu vaših apela kada se pozivate se na neku drugu rezoluciju“, objasnio je predsednik Narodne stranke.

On je podsetio da je do sada, nakon SAD 2018. godine, samo Gvatemala prekršila Rezoluciju 478, pa se postavlja pitanje kako to nije upalilo „crvenu lampicu“ našoj delegaciji u Vašingtonu.

„Moguće je da naša delegacija prilikom potpisivanja dokumenta u Beloj kući uopšte nije bila svesna šta potpisuje. U našoj delegaciji nije bilo nikoga ko ima bilo kakvo diplomatsko iskustvo. Tamo su nas predstavljali ljudi kojima su medjunarodni odnosi ‘španska sela’, a o tom dokumentu uopšte nije konsultovano naše Ministarstvo spoljnih poslova“, rekao je Jeremić.

Bivši predsednik Generalne skupštine UN-a veruje da je srpska delegacija u Vašingtonu bila iznenadjena odlukom američke administracije da se u dokument stavi pitanje ambasade u Izraelu.

„Samo dva dana ranije premijerka Ana Brnabić je objavila autorski tekst za ‘Džeruzalem post’ u kome je zahvalila Izraelu što nije priznao nezavisnost Kosova. Samo 48 sati kasnije potpisan je dokument čija je direktna posledica priznavanje Kosova od strane Izraela. Dakle, u trenutku kada su poleteli za Vašington oni nisu znali šta će se pred njima naći na stolu“, ocenio je Jeremić.

Dodao je da je Srbija tim činom „gurnula prst u oko“ ogromnoj većini zemalja članica UN-a, medju kojima su i veoma važni partneri Srbije kao što je cela Evropska unija, Rusija, Kina…

Na pitanje kako može da se nazove papir koji je potpisan u Vašingtonu, Jeremić je kazao da se radi o dokumentu bez presedana u medjunarodnoj praksi, za koji ne postoji definicija, jer „nikad nešto slično nije potpisano na medjunarodnoj sceni“.

„Taj dokument je po svojoj formi i sadržaju presedan u domenu medjunarodnog pregovaranja. Dokument nema nikakvo zaglavlje, a u potpisu stoji ‘Predsednik Aleksandar Vučić’, bez navodjenja Srbije. U tom komplotu se našla serija nepovezanih tema, od Jerusalima, prava homoseksualaca, Hezbolaha, 5G mreže, diversifikacije energenatskog snabdevanja…“, naveo je Jeremić.

On je istakao da se ovim dokumentom i vojno i političko krilo Hezbolaha tretira kao teroristička organizacija, iako svi medjunarodni akteri, izuzev SAD, prave razliku izmedju vojnog krila Hezbolaha i političkog s kojim se pregovara.

„Skup u Vašingtonu je bila samo marketinška vinjeta u Trampovoj izbornoj kampanji. Ona za nas, medjutim, može imati ozbiljne negativne posledice. Beograd i Priština su pristali na američko direktno posredovanje i vrlo lako može da se desi da taj format opstane i posle američkih izbora, bez obzira ko na njima bude pobedio. Konačan status Kosova treba da bude odlučen u SB UN, gde imamo saveznike, ali sada je očigledno da je Aleksandar Vučić odlučio da to pitanje izmesti iz Saveta bezbednosti“, zaključio je Vuk Jeremić u razgovoru za Betu.

(Beta)

