Vukčević: Svedoci protiv OVK i sada bolno i ključno pitanje

BEOGRAD – Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević sa optimizam ocenjuje početak saslušanja svedoka u Hagu, ali i navodi da je zabrinut zbog položaja svedoka koji je, kako kaže, i dalje delikatan i bolna tačka procesa.

„Optimista sam, počelo je nešto da se radi. Reč je o najmonstruoznijim zločinima izvršenim na teritoriji bivše Jugoslavije. Tu je bilo zločina i zločina, ali nije zahvalno porediti ih. Ipak, mislim da su ti (na Kosovu) bili najmonstruozniji“, rekao je Vukčević,

Vukčević je u izjavi za TV Prva podsetio da je Srbija veoma zaslužna što je Sud uopšte osnovan.

Upitan da prokomentariše što bi jednog od komandanata OVK Samija Ljuštakua mogao da brani bivši glavni tuzilac Haškog tribubnala Džefri Najs, Vukčević je naveo da ga to čudi.

„Ja se ne bih bavio ratnim zločinima. On je sjajan pravnik, ali me to čudi“, rekao je Vukčević.

Upitan da li će predsednik Kosova i parlamenta Hašim Tači i Kadri Veselji krenuti u Hag kako spekulišu mediji, Vukčević je dodao da na njemu nije da prejudicira stvari.

„To su spekulacije, ali se sećam kad se prvi put pojavio Tači kao osoba koja je učestvovala u zločinima to je kod Amerikancima izažvalo veliko uzbuđenje“, rekao je on.

Na pitanje koliko bi možda biviših komandanata OVK moglio da se pojavi u Hagu, Vukčević je rekao da ne zna, ali da je tu Drenička grupa koje je bila jako surova.

„Hagu smo dosta pomogli, da nije bilo nas ne bi bilo ni Dika Martija, sve smo mu uručili, posle je došao (šef specijalnog tima za istragu trgovine organima na Kosovu Klint) Vilijamson i formiran je sud“.

Vukčević je upitan zašto mi nismo podigli neke optužnice rekao da je to zato što nismo imali dokaze.

„Nismo imali dokaze, ali smo došli do podataka, pokušali smo sa Albancima da uradimo nešto, a nakon toga smo se obratili Savetu Evrope i Diku Martiju“, rekao je on.

Vukčević je podsetio da su svedoci ključno pitanje, i da je to rekao i(Specijalnom izvestilocu Saveta Evrope o navodnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu Diku) Martiju.

„Rekao sam da je to delikatno pitanje, da oni nestaju, naveo sam primere, to je bolna tačka, a i dalje mislim da će to biti“, rekao je Vukčević.

