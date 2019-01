Vukosavljević: Savindan okuplja srpski narod ma gde živeo

ZAGREB – U Zagrebu je juče u organizaciji Srpskog kultrunog društva „Prosvjeta“ održana Svetosavska akademija kojoj je kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića prisustvovao ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

On je tom prilikom istakao da je Savindan praznik koji okuplja srpski narod ma gde živeo, okupljen oko svojih hramova i oko svog prvog prosvetitelja.

„Proslavljamo ovaj svetli srpski praznik evo i u Zagrebu, u gradu gde je naš pravoslavni narod vekovima živeo i ostavljao svoje stvaralačke tragove i čijem je ugledu i veličini značajno doprinosio“, kazao je Vukosavljević na Svetosavskoj akademiji u koncertnoj dvorani „Blagoje Barsa“, saopštilo je srpsko Ministarstvo kulture.

On je podsetio da je srpska istorija, starija i novija, prepuna tamnih dana za pamćanje i pijetet, te da je tako je i na području Hrvatske, premnogo tragičnih uspomena, kojih se moramo sećati, ako smo ljudi.

„Savindan je, opet, dan koji je svetao i srdačan, jer se sećamo, ne mučenja i stradanja, ne pobeda i pogibija, nego jedne svestrane ličnosti koja je zasnovala duhovni put i kulturni lik našeg naroda. Čak i istorijski potvrđena ličnost princa Rastka, monaha i arhiepiskopa Save, izaziva iskreno divljenje, bez imalo primesa hagiografskih ili legendarnih stilizacija, kakvih je bilo i bez kojih predanje ne može“, rekao je ministar.

Prošlost i istaknute ličnosti iz prošlosti, kako je rekao ministar, obično se posmatraju iz dva ugla, koja se često mešaju i prepliću i da i tako svetitelja Savu posmatramo.

„Nekome ko ne poznaje dovoljno ni istoriju, ni crkveno ni narodno predanje, svetitelj Sava može delovati kao neka ukočena figura iz prošlosti, koja oličava prošlost i u prošlosti ostaje. A nema življe i životvornije delatnosti, uzorite i nama danas koji javni i narodni interes obično bacamo u zapećak, od onoga što je Sveti Sava ustanovio i oposlio za života. I nema življeg prisustva od Savinog u svesti i savesti njegove duhovne dece, makar katkad bila i zabludela, u dugoj i neizvesnoj istoriji“, rekao je Vukosavljević.

Sava je, prema njegovim rečima, bio svetitelj u ličnom podvigu kojem se posvetio do srži, od rane mladosti do ovozemaljskog kraja, a lični podvig opteretio dodatno podvigom za druge, za otačastvo, za duhovnu zajednicu iz koje je potekao.

„Na krajnjoj tački toga podviga smo mi danas, takvi kakvi smo, koji se ipak sećamo našeg duhovnog roditelja“, ocenio je ministar.

„Bio je prosvetitelj u srednjovekovnom, a ne u novovekovnom značenju reči, što znači da je bio pobornik viših zahteva prema sebi samom. Pravoslavni Carigrad, odakle je upijao kulturu beše, uostalom, sve do razorenja i pljačke grada od strane krstaša – vodeći centar tadašnjeg civilizovanog sveta. S druge strane, kako je odavno zapaženo, u doba kada je delovao Sveti Sava jačalo je prožimanje vizantijskog i zapadnjačkog shvatanja umetnosti i društvenog života, utiskujući i ovdašnji pečat tvorevinama nemanjićke Srbije“, kazao je on.

Ministar je podvukao da takav obrazac važi i dalje za srpsku kulturu, a zasnovan je još u doba gradnje Studenice, u čijem se sklopu stiču vizantijski i romanički, zapadni elementi u skladnoj, saglasnoj celini.

„Biti otvoren i izbirljiv za strane uticaje, a znati ko si, kome pripadaš i slobodno birati svoj put. I to je Savin nauk, s početka velike epohe srpskog naroda, koju je on požrtvovano i umno zasnovao“, rekao je Vukosavljević i dodao da on važi ili bi trebalo da važi i za svaku kulturu ponaosob.

Ministar je ukazao da kulturni prostori naroda, prelaze granice država, koegzistiraju, međusobno se prožimaju, primaju i daju uticaje.

„I poput mnogih ostalih, i Srbi i Hrvati su se bolje razumeli i bolje komunicirali kada su to činili omogućavajući jedni drugima da se pesma njihovih kultura čuje glasno, visoko iznad buke dnevne politike i istorijskih razmirica sumnjivog ontološkog statusa“, zaključio je Vukosavljević naglasivši da taj nauk posebno važi danas i ovde, gde ove reči govori.

Na Svetosavskoj akademiji govorili su i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, izaslanik hrvatske vlade i ministarke kulture Davor Turković i predsednik SKD „Prosvjeta“ Mile Radović.

Svečanosti su prisustvovali amabasadorka Republike Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić, delegacija Ministarstva kulture i informisanja, predstavnici grada Zagreba, predsednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, predsednik UO RTS Vladimir Vuletić, predsednik Srpskog privrednog društva „Privrednik“ Nikola Lunić, predstavnici SNV, kao i srpski poslanici u Saboru.

U umetničkom delu programa učestavovali su Hor i Narodni orkestar Radio-televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.

(Tanjug)