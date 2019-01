Vukosavljević: Šumovi u komunikaciji – prirodan deo diskusije

BEOGRAD – Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević nije želeo danas da komentariše motive medijske koalicije da napusti razgovore sa Koordinacionim telom Vlade Srbije za saradnju sa medijima, ocenivši da su „šumovi u komunikaciji prirodan deo diskusija i traženja rešenja u vrlo osetljivoj oblasti“.

On je rekao da je nacrt Medijske strategije završen i uručen predsednici Vlade Srbije i da je u planu javna rasprava, te da u pogledu zadatih rokova stvari funkcionišu dobro i da su okolnosti koje su dovele do toga da medijska koalicija napusti razgovore sa Koordinaiconim telom Vlade Srbije za saradnju sa medijima posledica prava bilo kog subjekta ili grupe da zauzima svoje stavove i povlači poteze koje smatraju da su u njihovom interesu ili interesu medijske scene.

„Ne bih da komentarišem motive koji su doveli do takvog postupka. Uvek je bolje da saradnja funkcioniše bez obzira na razlike u pojedinim fazama i da funkcioniše u skladu sa ciljem zbog koga je saradnja i započeta“, rekao je Vukosvaljević prilikom potpisivanja Protokola o saradnji sa Univerzitetom umetnosti u Beogradu.

On je dodao da to nije prvi put da dolazi do izvesnih „šumova u komunikaciji“.

„To je takođe prirodan deo diskusija i traženja rešenja u vrlo osetljivoj oblasti, ali verujem da će proces uređivanja medijskog prostora, i kroz medijsku strategiju i kroz zakone koji će kasnije biti i menjani ili donošeni novi, biti na medijskoj sceni. To nije gladak proces. Medijska scena je turbulentna i u Srbiji u i celom svetu i normalno je da postoje različiti pogledi u različitim fazama“, rekao je Vukosavljević, uveren da će taj proces dovesti do dobrih rezultata.

Medijska koalicija je nedavno saopštila da je odlučila da suspenduje dijalog sa predstavnicima Koordinacionog tela Vlade Srbije za saradnju sa medijima zato što, kako su tada naveli, nijedan od konkretnih i oročenih zahteva novinarskih i medijskih udruženja nije ispunjen, a istovremeno se, dodaju, situacija na medijskoj sceni iz dana u dan pogoršava.

Saopštenje su potpisali NUNS, NDNV, ANEM, Poslovno udruženje Lokal pres i Asocijacija onlajn medija.

(Tanjug)