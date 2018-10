Vukotić negira krivično delo, ne da je koristio lažni pasoš

BEOGRAD – Jovica Vukotić, kojeg mediji nazivaju „vođom škaljarskog klana“, negirao je danas krivicu za falsifikovanje pasoša, ali nije poricao da je sa njim putovao i koristio ga u državama van Srbije.

On je odbacio medijske natpise da je vođa “škaljraca” tvrdeći da je reč o neistinama.

Na početku izlaganja odbrane Vukotić je naveo da ostaje pri iskazu iz istrage napominjući da “nema razloga da laže”.

Potvrdio je da je koristio makedoski pasoš na ima Geogri Andonov, za kojeg smatra na ne postoji.

U odbrani je naveo da je to radio zbog progona kojem je izložen u Crnoj Gori i kako bi izbegao šikaniranja na granicama prilikom pasoške kontrole.

S ozbirom da tvrdi da se zbog ovog pasoša protiv njega vodi postupak u Turskoj sud će se toj državi obratiti pisanim putem uz međunarodni pravnu pomoć.

Sledeće suđenje je zakazano za 6. novembar, do kada se očekuje izjašnjemje Turske, saslušanja svedoka neće biti.

Na kraju suđenja njegovi branioci zatražili su izuzeće svih tužilaca tvrdeći da su postupali nezakonito.

Oni su tražili da se iz postupka izuzme postupajući tužilac, kao i glavni tužioci Drugog osnovnog tužilaštva, Višeg tužilaštva i Republičkog tužilaštva.

Konačnu odluku o ovim zahtevima treba da donese Državno veće tužilaca do 6. novembra.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv Jovana Vukotića, kojim ga tereti za produženo krivično delo falsifikovanje isprave za koje je zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do pet godina zatvora.

Tužilaštvo optužnim predlogom traži da ga sud osudi na godinu i po zatvora.

Vukotićevi advokati su u uvodnim rečima tvrdili da su njihovom branjeniku prekršena ljudska prava, da delo nije počinio u Srbiji i da je jedini cilj tužilaštva u ovom postupku da on bude u pritvoru.

Prethodno je u pratnji pripadnika Žandarmerije sa fantomkama na glavama iz pritvora priveden u sud u Katanićevoj ulici, gde su ga u hodniku čekali brojni prijatelji i devojka.

Kako je suđenje zakazano u maloj sudnici, samo su dva novinara, od desetak prisutnih, uspela da lično budu na ovom suđenju.

Zbog toga su novinari koji su ostali ispred sudnice upravi Drugog osnovong suda uputili protesno pismo i zatražili da za sledeće suđenje obezbedi veća sudnica kako bi svi zainteresovani mogli da uđu, prate suđenje i objektivno izveštavaju.

Vukotić, koga mediji nazivaju “vođom škaljarskog klana”, uhapšen je 10. septembra u turskom letovalištu Antalija sa falsifikovanim makedonskim pasošem na ime Georgije Andonov i već sutradan je deportovan u Srbiju.

Grčka je za njim raspisala međunarodnu poternicu zbog šverca droge, a Crna Gora ga sumnjiči za utaju poreza zbog čega je nedavno saslušan u Beogradu.

On ima i sprsko i crnogorsko državljanstvo, a zbog lažnih dokumenata je proteran iz Turske, odnosno deportovan u Srbiju.

(Tanjug)