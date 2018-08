Vulin: Da li istina može da bude preterana?

NOVI SAD – Ministar odbrane Aleksandar Vulin danas je, povodom izjava koje su pratile obeležavanje hrvatske akcije „Oluja“, rekao da nijedan predstavnik srpske strane nije rekao nešto što nije istina, a da Hrvatska često stane pred ogledalo i bude ljuta na svoju sliku.

„Nemojte da se ljutite na onoga ko vam je stavio ogledalo, promenite se. Probajte da se promenite, pa neće niko govoriti o ustaštvu. Nemojte nositi zastave na kojima piše ‘za dom spremni’, pa niko neće govoriti o ustašama. Nemojte dizati spomenke na kojima piše ‘za dom spremni’ u Jasenovcu, pa niko neće govoriti o ustašama. Nemojte biti toliko srećni što ste ubili 2.000 ljudi i proterali 250.000 ljudi i da očekujete od nas da mi delimo sa vama tu sreću“, istakao je Vulin u Novom Sadu, gde je kao izaslanik predsednika Republike prisustvovao obeležavanju Dana Rečne flotile.

On je dodao da su se od Srbije čule samo reči ozbiljnosti, dostojanstva i istine.

Prema njegovim rečima, niko još nije polemisao sa nama da kaže da nije istina to što govorimo, nego kažu – „preterali ste“.

„Da li istina može da bude preterana? Ja mislim da ne može. Aleksandar Vučić je održao državnički govor, kao predstavnik jednog naroda, predsedsednik jednog naroda, koji je narod stradalnika. On je izborio to pravo za svoj narod da konačno govori istinu o sebi. Do njegovog dolaska ćutali smo, nismo obeležavali ni naše pobede. Nismo smeli da govorimo o našim tragedijama, nismo smeli da govorimo ništa. A sada smemo govorimo i to pravo nam niko neće oteti“, naglasio je ministar Vulin.

On je dodao da, kada neko nosi zastavu na kojoj piše „za dom spremni“, šta može da očekuje od Srbina ili Srba.

„Da ćute, da se obraduju, da se izvine, da izraze razumevanje? Šta očekujete od deteta naroda kome je ubijeno milion njegovih sunarodnika i kome je samo u ovoj generaciji, pred ovim očima, proterano najmanje 250.000 sunarodnika samo u zločinačkoj akciji ‘Oluja’, a da ne govorimo o ostalima? Ne možemo izjednačavati te stvari i ne možete očekivati od Srbije da ćuti kad se pred njenim očima ponavlja ista mržnja. Zato što smo ćutali o Jasenovcu, dočekali smo ‘Oluju’ i zato ne bih da nikada ćutimo o tome“, poručio je ministar Vulin.

(Tanjug)