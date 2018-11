Vulin: Đukanovoć ne želi dobro ni Srbiji ni Crnoj Gori

BEOGRAD – Crnogorski predsednik Milo Đukanović čovek je koji ne želi dobro ni Srbiji, ni Crnoj Gori, želi da Srbija nestane, a Crnu Goru želi bez Srba, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

„To je čovek koji ne želi da ima ni Srbe u Crnoj Gori. On bi najviše voleo da ih nema, da ih precrta, njihovo pamćenje, istoriju, i da nestane Srbije – izjavio je Vulin gostujući u jutarnjem programu TV Pink komentarišući poslednji istup Mila Đukanovića.

On je ukazao da se crnogorski predsednik „neprekidno izjašnjava o tome šta će Srbija da radi ili da ne radi“ i istakao da „nikada više neće biti vremena“ kada je „Milo Đukanović odlučivao o Srbiji“.

„Jasno je da on i svoju državu i sebe objašnjava tako da je protivnik Srbije i da se bori protiv Srbije. Vi ne možete da nađete opravdanje za njegovo političko postojanje ako ne kaže – ja sam protiv Srbije, mi smo protiv svega što Srbija odluči, mi smo protiv promene granica na Balkanu“, ocenio je Vulin.

Podsetio je da ih je, međutim, upravo Đukanović „lično menjao, razbijajući Zajednicu Srbije i Crne Gore, a onda, naravno, podržavajući i priznajući lažnu kosovsku nezavisnost.

„To onda nije bila promena granica na Balkanu i to je uredu. Kada se na srpskom telu nešto menja, to je onda u redu i to može – secite, kidajte“, naglasio je ministar Vulin.

„Milo Đukanović ne želi dobro Srbiji, ali ne želi dobro ni Crnoj Gori, jer želi Crnu Goru bez Srba. Ne možete tako govoriti o Srbiji, a misliti da ne govorite tako o Srbima sa kojima živite i ne možete se ponašati sa Srbima sa kojima živite u Crnoj Gori tako diskriminatorski, a misliti da će Srbija ćutati i žmureti na to. On ne želi dobro ni Srbiji ni Crnoj Gori“, zaključio je ministar Vulin.

(Tanjug)