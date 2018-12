Vulin: Izbori su najbolji odgovor pričama o diktaturi

BEOGRAD – Najbolji odgovor na priče o dikaturi su izbori, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin, povodom medijskih navoda da je predsednik Aleksandar Vučić spreman da odmah posle izbora u Lučanima donese odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora.

„Najbolji odgovor na priče da je zemlja u mraku i da vladaju ljudi koje narod ne želi je da izađete na izbore, pa da Srbija sama kaže za koju je politiku. Moje mišljenje, kao političara je da, kada imate sinhronizovane napade na Srbiju sa više strana… onda bolje sve to preduprediti i sve to sprečiti i izaći na izbore“, istakao je Vulin.

Prema njegovim rečima, „kada imate Haradinaja za koga ste videli šta radi na prostoru Kosova i Metohije, a kaže da će na prvom mestu srušiti Vladu u Beogradu, kada imate najavu stvaranja balkanskih paktova protiv Srbije, kao i, nažalost, neodgovorne predstavnike opozicije koji, umesto da se ujedinimo svi oko Kosova i Metohije i oko odbrane naših nacionalnih interesa, mi izlazimo na ulice i tražimo razlog za sukob, a vidimo već kako se stvaraju scenariji narandžastih revolucija, ukrajinski, makedonski scenario ili žutih prsluka u Francuskoj, kada vidimo da se traži povod i opravdanje da se za Srbiju kaže da je dikatatorska i nedemokratska zemlja“, onda je najbolje to sprečiti i izaći na izbore.

Ministar Vulin je istakao da nije razgovarao sa predsednikom Vučićem na tu temu, ali da smatra da, „ako hoćete da se oduprete ovim sinhronizovanim napadima, onda morate da imate snažnu poziciju nacije, a ta podrška se dobija na izborima“.

„Da li će izbora biti ili neće treba da odluči onaj kome Srbija najviše veruje, a to jeste predsednik Vučić. Ja ću poštovati svaku njegovu odluku i kao svaka politička partija, morate uvek biti spremni na izbore, zato služi višepartijski sistem, ali ukoliko će to sprečiti da se kojekakvi scenariji nasilja narandžastih revolucija Ukrajine, Francuske i Makedonije ponudi u našoj zemlji i dogodi u našoj zemlji, bolje da sve to izbegnemo i da odmah pitamo naciju šta misli i u kom pravcu treba da idemo“, napomenuo je Vulin.

„Previše je napada u tako kratkom vremenu na Srbiju da bi to bilo slučajno“, naglasio je ministar Vulin.

(Tanjug)