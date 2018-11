Vulin: Navodi u HR medijima o vežbi-duboki kompleksi prema SR

BEOGRAD – Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je danas, komentarišući navode u hrvatskim medijima da je vežba „Vek pobednika“ samo odgovor na hrvatsku vežbu „Velebit’ u kojoj su bolje prikazani uslovi sajber ratovanja, da to govori o „dubokim kompleksima koje imaju prema Srbiji“.

„Mogli smo se takmičiti i po broju vojnika, tenkova, vazduhoplova, artiljerijskih oruđa, raketnih oruđa i tako dalje, ali znate, to govori o dubokim kompleksima koje imaju prema Srbiji“, rekao je Vulin za tv Pink komentarišući navode u hrvatskim medijima da je vežba „Vek pobednika“ samo odgovor na hrvatsku vežbu u kojoj su, kako navode bolje prikazani uslovi sajber ratovanja, i da je srpska vežba jedna obična konvencionalna vežba, kojom se Srbija takmiči samo po broju vojnika.

On je istakao i da Vojska Srbije ima Upravu za sajber ratovanje, koja je uvedena kako bi se bavila i zaštitom naših jedinica u sajber prostoru i da se za svaki pokret vojske, pa i za vežbe takve snage poput „Veka pobednika“ pokriva sajber prostor.

Vulin podseća da se vežba hrvatske vojske zvala „Velebit“ i da nije prokomentarisana od strane naše vojske, naše politike i naših medija ni jednim jedinim slovom.

„Niko nije znao da se to desilo niti je to koga zanimalo. To je njihovo pravo, vežba na njihovoj teritoriji, neka rade šta hoće. A što je njima bitno što mi vežbamo i kako mi vežbamo? Pogledajte kakav je to duboki kompleks. Oni povezuju našu vojnu vežbu sa njihovom, a previđaju jednu malu činjenicu, da smo mi vežbu uradili na godišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu . Jesmo li i to prilagođavali njihovoj vežbi pa smo odlučili kad će biti pobeda u Prvom svetskom ratu, ne bi li odgovorili na njihovo vežbanje“, poručio je ministar odbrane.

Vulin je podsetio da nije bilo pobeda srpske vojske u Prvom svetskom ratu, teritorija Hrvatske, kao poražene strane, bi bila raskomadana.

„Da nije bilo toga, njihova teritorija bi bila raskomadana. Italija bi preuzela najveći deo tadašnje teritoriji Hrvatske. Uostalom to su odredbe londonskog sporazuma. Da nije bilo srpske vojske, ne samo Hrvatska i Crna Gora bi bila raskomadana između raznih saveznika, a ovako je bila sačuvana za neka buduća vremena.

Ocenjujući značaj vežbe „Vek pobednika“, Vulin je ukazao da je na vežbi pokazano 8.000 vrhunski obučenih ljudi, koji vole svoju zemlju, koji vole svoju vojsku i koji su vrhunski profesionalci.

„Osam hiljada ljudi, bez i jednog jedinog incidenta. Ne možete vi da šminkate učinak tenkova. Kada izvedete tenkove i ispred njih stavite metu na dva kilometra pa na četiri kilometra i vidite da su pogodili iz pokreta, to se ne šminka i ta vojska se ne pravi za sedam dana i ne pravi se za mesec dana. To je vojska koja je pravljena strpljivo i uporno od 2012. godine. Sad smo izašli da je pokažemo“, dodao je Vulin, ističući da je do 2012. godine, kada je Aleksandar Vučić postao ministar odbrane, da je bilo dana kada nije bilo „lovačke pare“, što znači da nije bilo dva ispravna aviona koja bi kontrolisala i branila vaše nebo, što je međunarodna obaveza.

Danas, naglasio je ministar Vulin, ne moramo da razmišljam o tome.

„Pokazali smo osam MiG-ova 29. Pokazali smo ne samo MiG-ove, nego i Orlove. Pokazali smo i G-4. Pokazali smo helikoptere. Pokazali smo tenkove, topove i što je najvažnije, pokazali smo 8.000 vrhunski obučenih ljudi, koji vole svoju zemlju, koji vole svoju vojsku i koji su vrhunski profesionalci. To se ne pravi za sedam dana. Samo zamislite kakav je posao bio i kakva je to logistička operacija da 8.000 ljudi rasporedite na 10 lokacija, da ih nahranite, obučete, dovezete, odvezete, donesete im sredstva. Sve su oni to sami radili. Nismo ih mi vozili autobusima, nego su oni išli, kao što bi išli i ispunjavi sve svoje redovne zadatke“, istakao je Vulin.

Ministar Vulin je poručio da bi takav poduhvat bio nemoguć 2011. i 2012. godine.

„Da nam je bilo ko naredio to, mi ne bi mogli da izvedemo 8.000 ljudi. Nismo imali 8.000 naoružani i obučeni ljudi na ovaj način. Nismo imali 100 ispravnih tenkova i 100 posada koje bi mogle da voze tenkove“, poručio je ministar , potvrđujući konstataciju novinara da Srbija sada ima oklopnu brigadu jaču i od Francuske.

„Mi smo, što se oklopa tiče, zaista u regionalnom smislu apsolutno prvi, a možemo da se merimo i sa mnogo većim zemljama. Ali nije to stvar da mi želimo da bilo kome pretimo i da mi hoćemo da ratujemo sa nekim. Mi samo pokazujemo šta je Vojska Srbije, kao važna institucija srpskog naroda, spremna i sposobna da uradi. I nemojte zaboraviti da postojimo. Postojimo, tu smo i nikada nemojte u bilo kakvoj političkoj računici kalkulisati mogućnost da je Srbija slaba i nezaštićena“, naglasio je Vulin.

Komentarišući ocene svetskih medija za vežbu „Vek pobednika“, koje se kreću od toga da je Srbija pokazala snagu u vreme rastuće napetosti oko Kosmeta, ali i da, kako navode neke američke agencije, Srbija sa svojim saveznicima – Rusijom sve više vitla sabljom oko Kosmeta, ministar Vulin je prokomentarisao da svako može izvući zaključke kakve hoće i naglasio da je Srbija miroljubiva zemlja i da vojska postoji da bi čuvala mir i stabilnost zemlje.

„Mi smo miroljubiva zemlja, ali smo vojska koja će ispuniti svako naređenje državnog rukovodstva i svog vrhovnog komandanta. Svako naređenje se uvek i odnosilo na to da čuvamo mir, sigurnost i stabilnost naše zemlje i srpskog naroda gde god on bude živeo. To je naš posao. Zato postojimo. Ne postoji vojska da bi se slikala. Vojska postoji da bi čuvala mir i stabilnost. Vojska postoje da vam pokaže da je u stanju da kod Titela, na Tisi, napravi pontonski most od 200 metara i da preko njega prebaci tenkovsku četu kao da je to ništa, a to nije radila ni jedna vojska na ovim prostorima od sedamdesetih godina“, istako je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, vojska postoji da bi pokazala i tehnološki napredak i da je sve čime raspolažeme ispravno i funkcionalno.

„Sećate se onih priča da je naša vojska nikakva, zarđali MiG-ovi. Evo MiG-ova, videli ste ih kako lete. Nema tenkova? Evo tenkova. Nema artiljerije? Imamo artiljeriju i što je najvažnije, imamo obučenog vojnika, ali vojnika koji je i siguran i biće sve zadovoljni, vojnika koji je ove godine imao povišicu od 10 procenata plate i iduće godine će imati još devet procenata plate, vojnika kome su povećane dnevnice, vojnika kome se obezbeđuje stambena izgradnja, koji ima potreban broj uniformi i čizama i novog naoružanja, vojnika koji se voli“, rekao je Vulin.

(Tanjug)