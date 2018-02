Vulin: Nije uhapšen oficir već nasilnik

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas, povodom hapšenja starešine Vojske Srbije zbog sukoba sa aktivistima Srpske napredne stranke, da nije reč o hapšenju oficira već čoveka koji je napadao druge ljude pa i jednu ženu.

Kako se navodi u saopštenju, Vulin je rekao da osudjuje svako nasilje i da taj slučaj ne govori ništa o Vojsci Srbije i da nema nikakve veze sa njom, već govori o pojedincu koji je počinio to delo.

„Delo koje je apsolutno neprihvatljivo i koje apsolutno osudjujem“, rekao je Vulin.

Vulin je rekao da prethodnih dana nije želeo da se izjašnjava o tom slučaju, jer je čekao da se izjasne pravosudni organi, ali da sada želi da izrazi protivljenje i osudu svakog nasilja.

„Jako mi je zanimljivo da se nije oglasilo nijedno udruženje koje štiti, recimo, ženska prava, pa da kaže da je nedopustivo da se prebije pripadnica slabijeg pola i da se prebije zato što je pripadnik ove ili one političke partije. Nažalost, u našoj zemlji izgleda da vi prvo pitate ko je aktivista koje političke partije, pa se onda opredeljujete da li je to opravdano ili nije opravdano. Ni jedno nasilje ne može da bude opravdano, ne može da bude opravdano nasilje nad aktivistima Srpske napredne stranke, kao što ga nikada nismo pravdali ni nad nekim drugim“, naveo je Vulin.

Vojni sindikat Srbije ranije je saopštio da je uhapšen oficir vojske posle incidenta s aktivistima Srpske napredne stranke koji su od vrata do vrata sa spiskovima išli i prikupljali „sigurne glasove“. Po njihovim navodima, oficir VS je tražio da aktivisti kažu odakle im podaci o njegovoj porodici, posle čega je došlo do verbalnog incidenta posle kog je uhapšen.

SNS je saopštilo da je oficir vredjao i fizički nasrnuo na njihove omladince tokom obavljanja stranačkih aktivnosti.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković je rekao da pripadnik oružanih snaga ne sme da čini ono što nije po pravilu službe i kodeksu časti pripadnika vojske.

„Mi štitimo gradjane Srbije, a nikako ne treba da budemo ti koji ugrožavaju bezbednost gradjana na bilo koji način, bez obzira o čemu je reč, pod uslovom da on nije neposredno napadnut. Svaki pripadnik Vojske, ako je neposredno napadnut, ima pravo da se brani. Ovaj slučaj koji smo imali sada ja ne mogu da pravdam ni kao načelnik Generalštaba. Mogu da pravdam taj prvi deo, kada nije hteo da se izjašnjava i da bilo šta prihvati o tome, ali sve drugo što je radio, a posebno agresivni pristup prema njima, nije u skladu sa pravilima službe i naravno da će biti preduzete i mere disciplinske odgovornosti“, rekao je on.

Diković je istakao da je spreman da stane ispred svakog vojnika, u svakom momentu, ali to jednostavno „nije postupak koji je dostojan vojnika i to gradjani od svog vojnika ne očekuju“.

Vojska modernizuje jedinice PVO

Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je danas da Vojska Srbije (VS) napreduje i materijalno i tehnički i dodao da se radi na razvoju i modernizaciji protivvazduhoplovne odbrane (PVO).

Vulin i načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković obišli su danas dežurnu jedinicu u sistemu snaga protivvazduhoplovne odbrane u sastavu Ratnog vazduhoplovstva a nakon posete je saopšteno da vojska dežura svakog dana da bi nebo bilo bezbedno.

„Nakon dugog niza godina, VS napreduje i materijalno, u smislu položaja svojih pripadnika, ali i tehnički. Ne samo da smo nabavili nove ‘migove’, ne samo što ćemo nabaviti nove helikoptere, već radimo na razvijanju naše protvvazduhoplovne zaštite. Tako posle dugog niza godina, vršimo modernizaciju naših PVO sistema ‘kub’, za koje očekujemo da će modernizovani uskoro ući u naše naoružanje, ali najvažnije od svega je to što ćemo modernizaciju izvršiti domaćom pameti, domaćim znanjem“, rekao je Vulin.

Govoreći o današnjem obilasku, Diković je istakao da je proveren rad jedne od jedinica koja je u sistemu dežurstva i PVO Vojske Srbije.“Proverili smo sposobnost te jedinice i ispravnost tehnike i mogu da zaključim da je tehnika ispravna, da su posade obučene za postupanje u različitim situacijama i njihov rad bih ocenio kao vrlo dobar. Sa vojnicima smo obavili razgovor o stanju, zadovoljstvu, uslovima života i rada, njihovim razmišljanjima o mogućnostima poboljšanja statusa, standarda, ispravnosti tehnike i opreme i primetno je jedno veliko zadovoljstvo i motivacija svih pripadnika, od vojnika do oficira, koja je proizvod brige, koja je ispoljena nešto intenzivnije u poslednje vreme i nadamo se da će se tako i nastaviti“, rekao je Diković.

Današnjem obilasku su prisustvovali i komandant RV i PVO general-major Ranko Živak i komandant 250. raketne brigade pukovnik Tiosav Janković.

(Beta)