Vulin: Novi helikopteri H-145 znatno jačaju našu vojsku

BEOGRAD – Kupovinom nove generacije „Erbasovih“ helikoptera H-145, najsavremenijih u svetu, sposobnost Vojske Srbije biće znatno povećana, a to je dobro za sve koji žive na prostoru Balkana, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

„‘Erbasovi’ helikopteri H-145 su u ovom trenutku nešto najsavremenije na svetu u svojoj klasi. Mi smo dobili fabrički prijem u martu, a kada naši piloti budu završili obuku, imaćemo ih. To je nešto što dramatično povećava sposobnost naše vojske“, rekao je Vulin gostujući na RTS-u.

On je kazao da kada Srbija nešto radi, naoružava se i unapređuje, ceo region otvori oči i smatra da je to nešto o čemu može da se razgovara i da to znači i vođenje računa o bezbednosti Srba i svih drugih.

„Mi smo vojno neutralni, vodimo računa o svojoj bezbednosti. U trenutku nevolje, ne možemo da pozovemo nikog drugog osim nas samih. Svi drugi se pozivaju na razne paktove. Mi vodimo računa o sebi. H-145 će znatno povećati sposobnost naše vojske i to je dobro za sve koji žive na prostoru Balkana“, naglasio je ministar odbrane.

On je u četvrtak u Donauvortu u Nemačkoj prisustvovao fabričkom prijemu prvog helikoptera H-145 za Vojsku Srbije i prvog paketa oprema čija se isporuka očekuje do marta naredne godine i tom prilikom obišao kompaniju „AirbusHelicopters“.

Vulin je tada naglasio da će Vojska Srbije kupovinom ovih helikoptera postati verovatno najnaprednija u čitavom regionu.

Poslednji od šest dogovorenih helikoptera stići će do kraja 2019. godine.

