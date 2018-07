Vulin o pismu Teodosija: Ako ne pomažete, ne odmažite

BEOGRAD – Alekasandar Vučić se bori protiv najmoćnijih zemalja na svetu da bi sačuvao to što imamo na prostoru Kosova i Metohije, da bi sačuvao Srbe i državu Srbiju na KiM i ako ne možete ili nećete da pomognete, nemojte ni da odmažete, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin komentarišući otvoreno pismo vladike Teodosija, koji je protiv podele Kosova i Metohije.

Prema rečima ministra Vulina, ne postoji gotovo rešenje za Kosovo i Metohiju i da bi o njemu, uopšte, mogli da govorimo i bilo bi dobronamerno da svi sačekamo da se rešenje vidi, da se ponudi, pa da se tek onda izjasnimo o njemu, navodi se u izjavi Vulina.

„Žao mi je što vladika Teodosije nije bio tako glasan kada je Vuk Jeremić izbacio Unmik sa prostora Kosova i Metohije, kada je izbacio UN i doveo Euleks. Mogao je da piše i otvorena pisma kada su Jeremić i njemu slični pravili granicu na prostoru Kosova i Metohije, i kada su se dogovarali sa evropljanima, a lagali Rusiju i sve one koji su hteli da nam pomognu“, istakao je Vulin.

Episkop raško-prizrenski Teodosije smatra da bi podela koja se pominje u vezi rešenja Kosova i Metohije, kao i svaka druga razmena teritorija u istoriji, dovela do masovnog iseljavanja Srba s juga KiM i stradanja vekovima stare duhovne i kulturne baštine našeg naroda.

Vladika je nedavno, u otvorenom pismu, istakao da su sve učestalije izjave političara iz Beograda i Prištine o teritorijalnoj podeli Kosova neodgovorne i da izazivaju strah kod srpskog stanovništva. Što bi, prema njegovom mišljenju dovolo do novog egzodusa Srba.

(Tanjug)