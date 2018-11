Vulin: Odlazak Unmika i Kfora apsolutno neprihvatljiv

BEOGRAD – Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da je za Srbiju odlazak Unmika i Kfora sa Kosova „apsolutno neprihvatljiv“, ali je i ukazao da za smanjenje uticaja Misije UN na Kosovu odgovornost snosi i bivša vlast predsednika Borisa Tadića jer je pregovarački proces izmešten iz UN i prebačen na EU.

„To je uradila Srbija u vreme Borisa Tadića i (ministra spoljnih poslova) Vuka Jeremića kada smo pristali da na Kosovo dođe Euleks i da izmeštanje pregovaračkog procesa izvedemo iz organa UN i prebacimo na organe EU. To smo mi uradili. Od tada počinje opadanje Unmika i od tada počinje opadanje uticaja Unmika. Niko nije mogao da nas natera, niko nije mogao da isključi Unmik i umanji njegov značaj i uticaj bez Srbije. Boris Tadić i Vuk Jeremić su već to uradili“, istakao je ministar Vulin na TV Pink.

On je to rekao upitan da prokomentariše kakve su njegove procene s obzirom na to da danas Savet bezbednosti UN raspravlja o novom tromesečnom izveštaju generalnog sekretara Antonija Gutereša i da neki kažu da je potrebno da UMNIK smanji uticaj na Kosovu i Metohiji.

Ministar je podsetio da od 2012. godine Srbija vodi brobu da vrati uticaj UN, gde su i Kina i Rusija, zemlje koje iskreno podržavaju Srbiju.

„Nekad se uspe, nekad se ne uspe više ili manje, ali to je naša borba. Mi smo zatekli situaciju u kojoj je Unmik bio već predviđen da nestane. Uspeli smo da ga sačuvamo nekoliko godina. Čuvaćemo ga i dalje. Za nas je odlazak Unmika i Kfora apslutno neprihvatljiv, ali, nažalost, to su stvari koje smo zatekli sa srpskim potpisom i sa kojima nema rasprave“, naglasio je Vulin.

(Tanjug)