Vulin: Odluka Hrvatske je provokacija, Srbija će reagovati odlučno i državnički

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocenio je danas da je odluka Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske da do daljeg nije dobrodošao u Hrvatsku, provokacija i pokušaj da ućutka nekoga ko govori istinu o Jasenovcu i najavio odlučnu reakciju Srbije.

„Najstrašnija istina o Jasenovcu nije samo to što se dogodilo, nego to što sadašnja Hrvatska neće čak ni da se pokaje za to što je uradila“, kazao je Vulin za RTS i najavio da će o odluci hrvatskog državnog vrha uskoro da se izjasni i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je naglasio da je to provokacija na koju će Srbija i predsednik Aleksandar Vučić reagovati „državnički i onako kako suverena, sigurna i stabilna država reaguje“.

„Ovo je pokušaj Hrvatske da ućutka nekoga ko govori istinu o Jasenovc“, rekao je Vulin.

Istakao je da on neće prestati da govori istinu, onakvu kakva ona jeste.

„Nemačka je to završila. Rekla je kajemo se za zločine iz Drugog svetskog rata, ne dolazi u Mathauzen da položi vence. Teško je otići u Jasenovac na grob poklane dece, a posle u Blajburg na grob koljača te dece. Nas boli svako ovo podsećanje, ali neko već jednom mora da kaže – Kajemo se, nećemo u Blajburg da pokažemo vence na grobove ustaša“, poručio je Vulin.

Naveo je da nije ni planirao da ide u Jasenovac, gde komemoraciju organizuju hrvatske vlasti.

„Zašto bih ja bio sa hrvatskom vladom? Ja sam hteo da budem sa svojim narodom u obnovljenoj crkvi u Mlaki… A ne da budem sa hrvatskom vladom, gde nema ni Srba, ni Roma, ni Jevreja“, rekao je Vulin.

Komentarisao je i to što Hrvati smatraju neprimerenom njegovu izjavu da o eventualnoj poseti Hrvatskoj može da odluči samo vrhovni komandant Vojske Srbije.

„Smetaju im i moje izjave i o (Alajziju) Stepincu, i o Jasenovcu, smeta im što podsećam koliko su Srbi diskriminisani. Ovo je bio povod“, naveo je Vulin.

Objasnio je da je reč o proceduri, te da je ministar odbrane dužan da se, kada putuje, konsultuje sa vrhovnim komandantom koji mu daje ili ne daje dozvolu.

„Mislio sam da je u Evropi sloboda kretanja zagarantovana, da svako može da se kreće, ako nije počinio neko krivično delo. A, ovo je samo procedura koja se odnosi na sve. Ma smeta im Vučić, smeta im što je vrhovni komandant, smeta im što Srbija govori, što Srbi govore“, rekao je srpski ministar odbrane.

Dodao je da su mu zamerili i to što je rekao da je „mržnja sa kojom Vučića čekaju u Zagrebu crna mrlja na obrazu Hrvatske“, i naveo da su srpskog predsednika tamo „dočekale ustaše koje su ga vredjale na najbrutalniji način“.

Upitan o budućnosti odnosa dve zemlje, Vulin je rekao da srpska strana uvek pokušava da odnosi budu dobri.

„To što je Vučić istrpeo nije hteo ni na koji način da istrpi (predsednik Hrvatskog sabora Gordan) Jandroković. Ovde (u Skuptini Srbije) on nije hteo da istrpi nikakvu provokaciju, kao da je čekao povod da odmah prekine posetu“, rekao je Vulin.

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nije dobrodošao u Hrvatsku do daljeg, jer je nakon polemika u hrvatskoj javnost oko njegovog dolaska u Hrvatsku izjavio da o tome može da odluči vrhovni komandant Vojske Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić a ne hrvatski ministri, što je ocenjeno kao „neprimeren i neprihvatljiv pokušaj negiranja suvereniteta Republike Hrvatske“.

