Vulin: Posle 30 godina nova radna mesta u Despotovcu

RESAVICA – Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas nedavno otvoreni pogon Holding kompanije “Jumko” u Resavici, kod Despotovca i, govoreći o njegovom značaju, istakao da 2012. godine „u Jumko nije verovao niko, tačnije, verovao je jedan čovek – Aleksandar Vučić“.

„Od preduzeća koje je bilo već viđeno da se ugasi i da se potpuno napusti, stvoreno je preduzeće koje je sada u stanju ne samo da zapošljava ljude na prostoru Vranja, već da zapošljava ljude na protoru čitave Srbije. Ja sam zahvalan „Jumku“ i njegovom rukovodstvu, ali i radnicima koji su vredni i samopregorni i koji su delili baš to poverenje Aleksandra Vučića u svoju firmu, u svoje preduzeće, da sada mogu da otvaraju nova preduzeća i da pomažu drugim ljudima“, istakao je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, danas je zaposleno 60 žena, a naredne godine planirano je da se zaposli još 60.

„Verujem da će ‘Jumko’ u onoj meri u kojoj bude širio svoje poslovne kapacitete, a širi ih, nastaviti da zapošljava ljude i po drugim pogonima u čitavoj Srbiji. I kao što vidite, Jumko zapošljava ljude tamo gde je teško, tamo gde dugo nije bilo posla – u Bujanovcu, Despotovcu, u svim onim mestima gde je teško naći posao. Ministarstvo odbrane će nastaviti da sarađuje sa Jumkom i uvek će, šta god radilo, šta god nabavljalo, na prvom mestu nabavljati od domaćeg proizvođača, zato što time otvaramo nova radna mesta, zato što time jačamo našu industriju, zato što na taj način možemo da zaposlimo ljude i da kažemo da je Srbija bolje mesto za život“, ocenio je ministar Vulin.

Ministarstvo odbrane, kako je dodao, zadovoljno je saradnjom sa „Jumkom“ i u odućoj godini će, kako je najavio, imati velike ugovore.

„Vojska Srbije se oprema, Vojska Srbije se jača i modernizuje, a za to nam je potrebna domaća industrija. Samo ono što sami možete da proizvedete, to je vaše, a sve ono što morate da uvezete, kada je u pitanju Vojska i naoružanje ili vojna oprema, nije vaše, jer neko može da kaže da nema rezervnog dela ili pravo da nešto koristite“, zaključio je ministar Vulin dodajući da samo ono što sami priozvedete to je i vaše, a tako je i sa „Jumkom“, kao i sa čitavom odbrambenom industrijom Srbije, koji jačaju borbenu gotovost čitave naše vojske.

On je, takođe, istakao da „Jumko“, kao socijalno odgovorna kompanija vodi računa da to što se zaradi, raspodeli u čitavoj Srbiji, ne samo u Vranju.

„Novac koji je uložen u ovaj pogon nije novac iz kredita, zajma ili nekave donacije, već je preduzeće „Jumko“ zaradilo i ostvarilo profit i odmah uložilo i investiralo. Moram da pohvalim takvu praksu i nadam se da će se i druge kompanije u javnom vlasništvu ponašati na isti način. Čestitam Despotovcu, videli ste ove žene, videli ste ih sa koliko radosti i entuzijazma uče nešto novo i koliko su zainteresovane da nešto stvore“, naglasio je ministar Vulin dodajući da Srbija napreduje i Srbija stvara i u stanju je da tamo gde se mislilo da nema nade i da se ništa dobro neće destit, dešava se dobro i zato je politika mira i stabilnosti toliko važna.

Generalni direktor „Jumka“ Branislav Trajković istakao je da je posle Bujanovca, u kome je nedavno zaposleno 120 radnika i Crne trave gde je zaposleno 35 radnika, u Despotovcu zaposleno još 60 radnika u pogonu te fabrike.

„Ovo sve ne bismo postigli da nije bilo predsednika Republike, Ministarstva odbrane, i svih relevantnih faktora u državi i sada je „Jumko“ jedan od stabilnijih firmi u državi i jedna od najvećih firmi u domenu tekstilne industrije“, naglasio je direktor Trajković.

Predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić izrazio je zadovoljstvo zbog otvaranja pogona u toj opštini, jer je 60 porodica danas dobilo priliku da živi bolje, dodajući da su posle 30 godina otvorena nova radna mesta u opštini Despotovac. On je, takođe, izrazio zahvalnost ministru Vulinu, kao i preduzeću „Jumko“ što su baš u toj opštini otvorili pogon, na dobrobit svih građana.

Vranjski „Jumko“ je u Resavici, u nekadašnjem pogonu beogradske konfekcije „Beko“, pokrenuo proizvodnju HTZ opreme.

U pogonu u Resavici zaposlenje je nedavno dobila i Dragana Stojanović, koja jaže da je izuzetno zadovoljna što je taj pogon otvoren baš u njenom gradu i da ljudi mogu u njemu da se zaposle.

Uslovima rada je zadovoljna i njena koleginica Marija Ilić, iz tog mesta, koja kaže da je posle sedam godina na birou rada, konačno dobila zaposlenje u pogonu u Resavici.

(Tanjug)