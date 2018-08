Vulin: Svoje slobodno nebo čuvaćemo sami

BEOGRAD – Nebo nad Srbijom je slobodno i mi ćemo svoje nebo sami čuvati, poručio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin na svečanosti povodom Dana roda avijacije, upriličenoj na aerodromu „Batajnica“.

„Zahvaljujući velikom razumevanju vrhovnog komandanta Vojske Srbije i velikom ulaganju koje čitava Srbija preduzima kada je naše vazduhoplovstvo u pitanju možemo da kažemo da se izjednačavamo u tehnološkom smislu i sa drugim, daleko naprednijim i bogatijim armijama“ ocenio je ministar.

Dodao je da Srbija neće, kao neke druge zemlje, iznajmljivati zaštitu svog neba, da neće nikome plaćati nikome da čuva naše nebo.

„Vojska Srbije, naše vazduhoplovstvo i avijacija su u stanju već sada da čuvaju naše nebo i da za to ne tražimo pomoć ni od koga“, naglasio je ministar.

Modernizacija će biti nastavljena, poručio je, te naveo da to uključuje nabavku novih migova, ali i novih helikoptera, te poboljšanje materijalnog položaja pripadnika avijacije.

„Njihove dužnosti su specifične, njihova odricanja su takva da to mora biti prihvaćeno i da se to mora nagraditi na poseban način, na čemu već sada radimo sa Komandom Ratnog vazduhoplovstva iprotivvazduhoplovne odbrane, i veoma brzo ćemo pred naše pripadnike i izaći s konkretnim merama. Nebo nad Srbijom je slobodno, nakon NATO agresije nikada nismo bili u boljem stanju i naše nebo će čuvati srpska avijacija“, poručio je ministar odbrane.

Prema rečima komandanta RV i PVO brigadnog generala Duška Žarkovića današnji dan je veliki praznik za sve avijatičare.

„Gledamo u budućnost s nadom da će ona biti daleko bolja, a na to nam ukazuje upravo opremanje RV i PVO, kako avionima tako i helikopterima. Paralelno s opremanjem upućujemo naše ljude na obuku i u inostranstvo i očekujemo da će u naredne dve-tri godine operativne sposobnosti RV i PVO biti značajno podignute na viši nivo i doprineti odbrani naše zemlje“, rekao je general Žarković.

Posle svečanosti, ministar Vulin i general Žarković položili su vence na spomenik Herojima avijacije na batajničkom aerodromu.

Na današnjoj proslavi Dana avijacije dodeljeni su letački znakovi, nagrade i pohvale, a priređen je i defile jedinica.

(Tanjug)