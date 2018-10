Vulin: Ulaganje u vojni sport važno za Vojsku u celini

NIŠ – Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas humanitarnoj košarkaškoj utakmici između ekipa Kopnene vojske i kompanije „Možart“ u sportskoj hali „Šivara“ u Nišu, a nakon utakmice istakao izuzetnu saradnju Vojske i te kompanije, te zahvalno na tome što su prepoznali značaj i vrednost vojnog sporta.

Pozivam i druge socijalno odgovorne kompanije da se ponašaju baš kao kompanija „Možart“, da pomognu svojoj zajednici, da pomognu svojoj zemlji, da pomognu ovim dragim mladim ljudima, koji pored svih svojih obaveza, van radnog vremena, bez ikakve nadoknade i stimulacije, biraju da se bave sportom, biraju da unapređuju svoju fizičku spremu, ali biraju i da predstavljaju Vojsku Srbije, rekao je Vulin.

U saopštenju za medije navodi se i da su svi članovi ekipe Kopnene vojske na današnjoj utakmici profesionalni pripadnici Vojske Srbije, a da je Vulin naveo da su profesionalni pripadnici i oni koji će zahvaljujući kompaniji „Možart“ ove godine u novembru otići na Svetsko vojno prvenstvo u džudou u Brazilu.

Ta je kompanija, kaže ministar, prepoznala koliko je Vojsci stalo, koliko je bitan sport u vojsci, ali i da to nije samo sport u vojsci, jer, kako je naveo, oni daju primer i ostalima kako treba živeti i kako se treba ponašati i to je jedna od najznačajnijih osobina naše vojske – da vaspitno deluje na okolinu i da pomaže okolini da shvati i razume šta su to prave vrednosti.

Direktor korporativnih komunikacija u „Možartu“ Borjan Popović rekao je da je njima čast da sarađuju sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, da je ta saradnja počela pre nekoliko godina, ali i da se nada da će da će „ovakvi sportski tereni koji su donirani, kao i sportska oprema i rekviziti, ali i sve ono što Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije budu ukazali da je potrebno, doprineti da se vojni sportisti sa budućih takmićenja vraćaju sa još više medalja“.

Inače, na poluvremenu današnje utakmice svečano je uručena sportska oprema džudistima iz 63. padobranskog bataljona Specijalne brigade koji će učestvovati na Svetskom vojnom prvenstvu u džudou koje se u novembru održava u Brazilu.

Tokom današnjeg susreta koji je imao humanitarni karakter, organizovano je šutiranje „trojki“, a sva sredstva koja budu prikupljena biće donirana onima kojima je pomoc preko potrebna.

Ovog puta, odlučeno je da donacija od 150.000 dinara bude namenjena za pomoć porodici prerano preminulog pripadnika Specijalne brigade Kopnene vojske Željka Strelarca.

(Tanjug)