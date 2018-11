Vulin: Velike sile da ne zaborave da srpska vojska nikada nije birala pogrešnu stranu

Ministar odbrane Srbije, Aleksandar Vulin izjavio je danas da velike sile koje žele da menjaju svet, ne treba da smetnu sa uma „neporecivu istinu da srpska vojska nikada nije birala pogrešnu stranu“, i da ne potcenjuju Srbe i Srbiju.

Vulin je to rekao u Skupštini Beograda na otvaranju izložbe „Naša istorija, vaša sećanja“, povodom 100 godina od proboja Solunskog fronta u kojem su učestvovale srpska i francuska vojska.

„Srpski narod pamti sve – i dobro i zlo, a dobro uvek višestruko vrati“, kazao je Vulin i dodao da se ratno savezništvo s Francuskom ne može zaboraviti.

Državna sekretarka Ministarstva vojske Francuske Ženevjev Darijesek rekla je da je jedan od oslobodilaca Beograda 1918, francuski maršal Luj Franše Depere istovremeno unapredjen u taj čin i u čin srpskog vojvode.

„Upravo je on svečano uručio Legiju časti gradu Beogradu u znak priznanja za hrabrost tokom Velikog rata. To je bio očigledan znak poštovanja Francuza za otpor koji su pružili Beogradjani“, kazala je Darijesek i dodala da su samo četiri strana grada dobila to priznanje.

Ona je podsetila da će 11. novembra u Parizu biti proslavljena stogodišnjica kraja Prvog svetskog rata, koja će biti u znaku medjunarodne saradnje.

„Pariski forum o miru ima za cilj da se ostvari napredak po pitanju globalnog upravljanja i da uputi predloge za sigurniji svet. Izražavam zadovoljstvo što će predsednik Vučić učestvovati“, rekla je Drijesek.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić podsetio je na to da su Srbija i Francuska bili na pravoj strani u Prvom svetskom ratu i bile saborci onda kada je bilo najteže.

„Pozivam sugradjane da posete izložbu, bitno je da budimo kod mladih osećaj za prošlost“, rekao je Radojičić.

Izložba o sećanju na oslobadjanje gradova u Srbiji tokom proboja Solunskog fronta predstavlja porodične priče učesnika Prvog svetskog rata i već je predstavljena u pet gradova u Srbiji.

Otvaranju izložbe prisustvovali su i amabasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni i gradonačelnik Krfa Kostas Nikolozos.

Darijesek i Radojičić su pre toga na Francuskom vojnom groblju prisustvovali svečanosti povodom godišnjice oslobodjenja Beograda, a pred Spomen-kosturnicu oslobodilaca Beograda vence su položili sa izaslanikom predsednika Srbije Nikolom Selakovićem i predsednikom Skupštine Beograda Nikolom Nikodijevićem.

Oni su obišli i obnovljeni Spomenik zahvalnosti Francuskoj.

(Beta)