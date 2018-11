Vulin: Vežba „Vek pobednika“ pokazala vojsku za ponos

BEOGRAD – Povodom uspešno završene Združeno-taktičke vežbe sa bojnim gađanjem „Vek pobednika 1918-2018“, u Svečanoj sali Doma Garde na Topčideru danas je održana svečana dodela priznanja iz nadležnosti ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilović su nagrađenima, uz čestitke, uručili dodeljena priznanja.

Čestitajući nagrađenima, ministar Vulin je istakao da vežba „Vek pobednika“ nije bila samo vežba, bez obzira koliko ona velika, komlikovana i složena bila, saopštilo je MInistarstvo odbrane.

„Nije to bila samo jedna vojnička demonstracija moći, vežba ‘Vek pobednika’ je bila nešto više. To je bio naš način da 100 godina kasnije pokažemo čitavom svetu da srpska država postoji, da je jaka i da je jača nego što je bila pre jednog veka. Snažna vojska je uvek dokaz snažne države i nema snažne države bez snažne vojske. ‘Vek pobednika’ je pokazao da imamo vojsku kojom možemo da se ponosimo, ne samo njenom tehnikom i njenom ispravnošću, već obučenošću, kvalitetom ljudi, moralom, to je ono što nas odlikuje i razlikuje od drugih bogatijih i naoružanijih armija“, naglasio je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, nema moćne i slobodne države, bez jake vojske, a „Vek pobednika“ je pokazao da Srbija može da se osloni na svoju vojsku, na svakog svog pripadnika, na njegov osećaj patriotizma, njegovu ljubav prema vojnom pozivu, ali iznad svega – ljubavi prema Srbiji.

„‘Vek pobednika’ je pokazao da je Vojska koju imamo u stanju da u jednom trenutku na deset lokacija pruži otpor. Vi vojnici to dobro znate, ali treba to da zna i cela Srbija. Ne stvara se vojska za mesec dana i nije ‘Vek pobednika’ pripreman ni za nedelju ni za mesec dana, već, kao i naša vojska, ta vežba se pripremala godinama. Nakon dugog i predugog perioda svesnog i planskog zanemarivanja naše vosjke, nakon perioda u kome su ratujući oficiri bili sklanjani u stranu, nakon perioda u kome su najlepše i najhrabrije tradicije našeg naroda bile proglašavane za grešku, jeres i uvredu, nakon perioda u kome su uništavali čak i ono što ste sačuvali čak i od NATO agresije, nakon perioda u kome se razmišljalo ‘šta će nam vojska i da li nam ona uopšte treba’, došlo je vreme u kome se cela zemlja beskrajno ponosi svakim od vas“, poručio je ministar odbrane.

On je istakao da je ponosan na borbenost, upornost, hrabrost, i obučenost pripadnika vojske, dodajući da će dati sve od sebe da budu još bolje opremljeni i zadovoljni.

„Ponosimo se načinom na koji ste branili zemlju u ratovima koje niste ni izazivali ni tražili. ‘Vek pobednika’ je pokazao da 100 godina kasnije, vaša država postoji, jača nego što je bila, da je vojska sigurna, opremljena i spremna da brani. Država Srbija nikome i nikada nije pretila. Ne treba nam tuđa zemlja, vazduh ili voda, ne treba nam ništa što nije u našim granicama, što nije zacrtano i zapisano vekovima iza nas, ne treba nam ničije. Ali zahvaljujući vama, vašoj snazi, možemo sa ponosom da kažemo da niko ne može da se nada da će naše postati tuđe“, istakao je ministar odbrane dodajući da je „Vek pobednika“ pokazao da su naši pripadnici spremni, sigurni i da možemo da budemo mirni i pouzdani u našu budućnost.

Vreme koje je ispred nas, dodao je on, pokazaće kakvi nas izazovi očekuju, ali kakvi god oni bili, Vojska Srbije će, kako je istakao ministar odbrane, biti u stanju da na njih odgovori.

„Ova zemlja voli svoju Vojsku i ponosna je na nju. Ima razloga za ponos i ovo je zemlja koja je uvek gajila sjajne vojnike, ali koja ume i da ih ceni. Malo je naroda koji kao srpski znaju vrednost mira i slobode“, zaključio je ministar Vulin.

Za postignute rezultate na vežbi „Vek pobednika 1918-2018“ ministar odbrane nagradio je 120 pripadnika sedmodnevnim boravkom u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju, nagradnim odsustvom u trajanju od sedam dana i knjigom sa posvetom nagrađeno je po 12 pripadnika, a isto toliko ih je pohvaljeno.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije nagradio je po 12 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije nagradnim odsustvom u trajanju od sedam dana i knjigom sa posvetom nagrađeno, koliko je i pohvaljeno.

Osim stimulativnih mera, ministar odbrane i načelnik Generalštaba vanredno su unapredili osam pripadnika Vojske Srbije u neposredno viši čin.

Među nagrađenima na svečanosti bili su i desetar Zlatko Krljar iz Kraljeva, vozač tenka, koji je na vežbi „Vek pobednika“ bio agažovan na poligonu Pešter, a koji je dobio sedmodnevni boravak na Tari.

„Zahvalan sam ministru i načelniku Generalštaba na nagradi i veliko mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da učestvujem u toj vežbi“, istakao je desetar Krljar.

Nagradu je dobio i potporučnik Vlada Radenković pripadnik Specijalne brigade, koji kao mlad oficir, to smatra izutetnom čašću i privilegijom.

„Ovo je nagrada ujedno i za sve moje kolege koji su učestvovali u vežbi ‘Vek pobednika’ u segmentu na Zvorničkom jezeru“, istakao je Radenković, dodajući da će mu ona svakako biti i podstrek za nove uspehe u budućnosti.

Zahvalnica za doprinos predstavljanju javnosti Združeno-taktičke vežbe sa bojnim gađanjem „Vek pobednika 1918-2018“, dodeljena je i Radio-televiziji Srbije, koju je na svečanosti, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilović uručio Saši Barbuloviću uredniku deska Informativnog programa RTS-a.

Združena, višestepena i jednostrana taktička vežba sa bojevim gađanjem „Vek pobednika 1918-2018“ održana je povodom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata. U vežbi je učestvovalo oko 8.000 pripadnika Kopnene vojske i RViPVO, 645 borbenih sistema i sredstava i 24 vazduhoplova, po temi „Priprema i upotreba snaga za reagovanje Vojske Srbije“ istovremeno na 10 lokacija.

