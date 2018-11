Vulin: Vučiću je bilo najteže

BEOGRAD – Ministar odbrane Aleksandar Vulin, danas je, povodom rasporeda zvanica na obeležavanju Dana pobede u Parizu, izjavio da je predsednik Aleksandar Vučić doneo hrabru odluku da ostane na toj manifestaciji.

„Neću da se pravim da sam više uvređen od bilo kog drugog građanina Srbije. Naravno da je to bilo teško, najteže je bilo našem predsedniku. On je doneo hrabru i državničku odluku da ostane“, izjavio je novinarima Vulin.

On je naglasio da bi predsedniku Vučiću bilo mnogo lakše da je ustao, otišao, rekao ono što oseća i misli u tom trenutku, ali na godišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu, kada su naši preci ostvarili tu sjajnu i veliku pobedu i bez kojiih ne bi bilo ni srpske zastave, ni srpskog predsednika, „ispalo bi da nas je jedan Hašim Taši oterao sa mesta gde smo mi pobedili, gde je milion naših predaka, svojim kostima i svojom krvlju, napravilo taj veliki spomenik evropske slobode“.

„Mislim da je uradio to što je trebalo da uradi. Uradio je to kao državnik. Ne bi svako imao tu hrabrost, državničku hrabrost, kao što je on imao i apsolutno podržavam to što je uradio. Onaj ko je dozvolio da se Tači nađe tamo gde mu nije mesto trebalo bi da oseća stid. Ne verujem da će osećati stid. To jeste bio pokušaj da se Srbija izbaci sa te velike fotografije pobednika u Prvom svetskom ratu i da ono što smo osvojili velikom pobedom naših predaka sada izgubimo. Nisu uspeli u tome. Da li su nas uvredili? Jesu. Ali nisu uspeli da nas ponize i odvedu tamo gde nam nije mesto“, izjavio je ministar Vulin.

Upitan da prokomentariše da li je 11. novembar za nas Dan pobede ili Dan primirja ministar Vulin je rekao da je za Srbiju to, bez svake sumnje, Dan pobede.

„Dan primirja je možda bio za neke druge. Za nas, koji smo pobedili u Prvom svetskom ratu tako što smo preživeli. Srbiji je bilo namenjeno potpuno uništenje. Srbija je trebalo potpuno da nestane. Podsetiću vas na saopštenje austro-ugarske vrhovne komande koje kaže da 1915. godine prestaje da izdaje Kominike sa srpskog ratišta jer srpske vojske i države više nema, da više nema o čemu ni da se izveštava. Nama je bilo predviđeno potpuno uništenje. Mi smo pobedili, za nas je to Dan pobede. A za one koji su se možda malo posvađali to je bio Dan primirja. Nas su hteli da unište“, izjavio je ministar Vulin.

