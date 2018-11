Vulović: Tu smo za dogovor, treba nam pomoć

BEOGRAD – Predsednik opštine Zubin Potok Stevan Vulović izjavio je danas da Srbi na Kosovu i Metohiji 20 godina žive sa „šiptarskim mačem iznad glave“ i zatražio od države pomoć, jer je, kako je rekao, to teško izdržati.

„Mi smo uvek tu da racionalno promišljamo, da se dogovaramo sa državom i slušamo vaše savete“, rekao je Vulović u Beogradu, na sastanku sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predstavnicima Srba sa KiM.

Albancima je poručio da sve probleme koje imaju sa Srbima rešavaju na miran način, navodeći i da su Srbi „spremni da na silu odgovore silom“, ali da to neće učiniti.

„Možemo da im ograničimo da piju vodu, da im oborimo energetski sistem, pa čak i da ih potopimo, ali to nećemo raditi i pozivam ih još jednom da sve probleme rešavamo mirno“, poručio je Vulović.

On je dodao i da su čvrsto opredeljeni da jačaju Zubin Potok i da u njemu ostanu, ali su svesni da bez pomoći države i predsednika Vučića to nije moguće.

Na to mu je Vučić rekao da je razumeo poruku i poručio mu, kao i ostalim Srbima sa KiM, da razmišljaju o miru, a ne o sukobu.

„Samo vas molim da razmišljate o miru, a ne o sukobu, a o svim drugim stvarima ragovaraćemo naknadno“, rekao je Vučić.

(Tanjug)