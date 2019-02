Vuučić: Posao, putevi, plate, bolji standard – to ljudi traze

KOCELJEVA – Ljudi mi se najviše žale na to što nemaju posao, ali i na nedovoljno puteva, saobraćajnica, a najviše pitaju za više plate i penzije, i kada će im standard biti bolji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koju u sklopu kamapnje „Budućnost Srbije“ obilazi Srbiju kako bi „na terenu“ video šta ljude tišti i šta još treba uraditi.

Na pitanje novinara šta ga pita i na šta mu se žali „običan“ svet, kaže:

„Od Vranja do Pančeva, i Mačvanskog okruga, ljudi se, iako manje nego pre, žale pre svega na nedostatak posla. To je i dalje ključni problem. U selima to je nedostatak puteva, soabraćajnica. U Loznici, Šapcu, svi čekaju puteve, jer to dovodi investitore“.

Tu su i subvencije, sve ono što ljudima znači život, životni standard, više plate i penzije, dodaje Vucičh.

Kako je primetio, oni izbegavaju teme koje im, kao i njemu unose nemir a to je neodgovorno ponašanje Prištine.

„Nadam se da ćemo to uspeti da prevaziđemo“, rekao je on.

Vučić je istakao da je u opštinama Mačvanskog okruga koje je danas posetio naišao na neverovatan doček, te da je u svim mestima, kroz razgovor sa građanima, video šta je urađeno, a šta je još ostalo da se uradi.

On je kao pozitivan primer naveo privatnu „Džemaru“, koju vode mlada devojka Ivana Popović i njena majka, Branislava Nićić.

„Uz izgradnju infrastrukturnih objekata, onih najvećih poput autoputa Ruma – Šabac, brze saobraćajnice Šabac – Loznica i dovođene investitora, izgradnju i renoviranje avnih objekata u svim opštinama, ostaje nam da dalje podstičemo preduzetništvo. I, naći ćemo načina da taj posao podstaknemo“, rekao je Vučić.

Dodao je da je u razgovoru sa građanima saznao da nedostaje kvalifikovana radna snaga.

„Ali, vidim i momke od 17-18 godina. Rade, uče se poslu. I to je deo dualnog obrazovanja i te stvari ćemo morarti da ‘guramo’ još brže, snažnije i ubedljviije, kako bismo postigli dobre rezultate“, rekao je Vučić.

Na kraju posete Koceljevi, predsednik je od jedne meštanke, dobio fotografije svih njegovih ranijih obilazaka tog mesta.

(Tanjug)