Za 5 godina 180 fabrika, voleo bih još 100 u naredne 4

PANČEVO – Predsednik Srbije Alesandar Vučić rekao je večeras da je, obilazeći južno banatski okrug video šta je urađeno, ali i šta je još moglo biti urađeno, te podsetio da je od kada je na vlasti otvoreno 180 fabričkih pogona, a da bi voleo kada bi u naredne četiri godine mogao još 100 da otvori.

Vučić je, u obraćanju građanima koji su ispunili centralni gradski trg u Pančevu, ukazao da je danas u tom okrugu video šta je urađeno, šta još treba, te da je sa saradnicima već pravio planove za budućnost.

„Video sam mnogo stvari koje smo još mogli da napravimo. Da ne kritikujem uvek samo lokalne vlasti, morali smo da budemo agilniji, brži i snažniji. Mogli smo i morali više i bolje. A video sam i stvari koje smo uspeli da prokrenemo i promenimo“, dodao je on.

Vučić je naglasio da je ponosan što će krajem aprila otvoriti fabriku ZTF, najboljeg nemačkog komponentnaša, koji će zapošljavati veliki broj ljudi.

„To je ono na šta sam ponosan. Fabrika će doneti mnogo novca Pančevu, zaposliće mnogo ljudi. Videćete za 10 godina kada neki drugi budu govorili o stanju, da će se mnogi setiti i reći da je ovo za vreme Vučića urađeno“, kazao je on.

Rekao je da je, svuda gde je bio, obilazeći pogone firmi, koje je ova vlast dovela da ulažu u Srbiji, kao što je fabrika pečuraka u Kovinu, čiji je vlasnik iz Indonezije, video zaposlene, koji i pored teškog rada neće da kažu da im je težak rad.

„Nisam ni znao koliko je teško prati i brati pečurke, a nijedna od tih dama, koju sam video, neće da kaže koliko je teško raditi, iako ja to vidim. One su samo rekle ‘predsedniče, bolje je da imamo posao, nego da ga nemamo’“, objasnio je on.

Vučić je istakao da će sada morati da se radi na tome da nemamo samo radno intenzivne, već i kapitalno intenzivne investicije.

Nedostaje nam još jedan pogon u Opovu, jedan u Kovinu, jedna malo veća fabrika u Vršcu, dodao je on.

Podsetio je da je u proteklih pet godina otvoreno 180 fabrika u Srbiji.

„Voleo bih kada bih mogao još 100 da otvorim u naredne četiri godine“, zaključio je on.

(Tanjug)