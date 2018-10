Za godinu i po 84 predmeta zlostavljanja dece na internetu

BEOGRAD – Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu je za godinu i po, od osnivanja pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, registrovao 84 predmeta koji imaju elemente krivičnog dela i odnose se na seksualno zlostavljanje dece.

Državni sekretar u tom ministarstvu Tatjana Matić je rekla danas prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the c hildren da je u pitanju najteži oblik ugrožavanja dece na internetu, saopštilo je ministarstvo.

Navela je podatak da je Interpolova međunarodna baza podataka za seksualno iskorišćavanje dece (ICSE) registrovala 10.000 slučajeva takvog zlostavljanja dece putem interneta širom sveta, za sedam godina od pokretanja baze.

„Veliki broj ovakvih slučajeva čak ostaje neprijavljeno ili deca i roditelji obrišu dokaze i ugase nalog na kojem se desilo uznemiravanje. Tako prestupnici ostaju nekažnjeni i nastavljaju da uznemiravaju i zlostavljaju. Zbog toga je veoma važna edukacija, da i deca i odrasli znaju kako se postupa kod zloupotreba, ali pre svega radi prevencije“, poručila je Matić.

Upozorila je da svaka komunikacija sa nepoznatom osobom, u kojoj se iznose lični podaci ili intima, nosi sa sobom ogroman rizik.

Ona je izrazila očekivanje da će aktivnosti definisane u Sporazumu o saradnji, koji je u ime organizacije Save the C hildren potpisala menadžer kancelarije za Srbiju Dubravka Vranjanac, doprineti kvalitetu edukativne kampanje ministarstva, IT karavan, kao i razvoju Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu.

Matić je podsetila da pored telefonskog i onlajn savetovanja, edukacije i prijema prijava, putem telefona 19833 i veb adrese www.pametnoibezbedno.rs, Kontakt centar organizuje i prezentacije o bezbednosti dece na internetu širom Srbije, koje i sami građani i škole mogu da zakažu.

(Tanjug)