Za opremanje ETF i naučni park 5,5 miliona evra

BEOGRAD – Ministarski savet za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, kome je predsedavala predsednica Vlade Ana Brnabić, usvojio je danas inicijativu kojom se pruža podrška opremanju Elektrotehničkog fakulteta, Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta i radionice Naučno-tehnološkog parka Beograd.

Ukupan budžet koji će Vlada Srbije izdvojiti za ove namene iznosi 5,5 miliona evra, navodi se u saopštenju vladine Kancelarije za saradnju sa medijima.

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je institucija čije rezultate prepoznaju domaće i međunarodne kompanije, a nova oprema će stvoriti bolje uslove za izradu inovativnih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga u skladu sa potrebama tržišta.

Savet je usvojio i inicijativu za unapređenje državne infrastrukture za razvoj sektora informacionih tehnologija, kojom se predvića projektovanje novih 16.000 kvadratnih metara Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, završetak objekta koji je u sivoj fazi od 1.000m2 i izgradnja prvog novog objekta od 4.000m2.

Ovim proširenjem u prvoj fazi biće omogućeno zapošljavanje novih 300 inženjera, a do kraja projekta ukupno 1.200. U NTP Beograd, za samo dve godine poslovanja, sada radi 60 kompanija, koje zapošljavaju skoro 500 inženjera, navodi se u saopštenju.

Savet je konstatovao da je uspešno realizovan konkurs Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara, kojim je podržan razvoj startap centara u 8 gradova Srbije – Kruševac, Pirot, Subotica, Čačak, Stara Pazova, Valjevo, Zrenjanin i Gornji Milanovac, u ukupnom iznosu od 250 miliona dinara.

Pri izboru gradova, vodilo se računa o tome da podržani gradovi pretežno budu u sredinama koje nisu univerzitetski centri, kako bi građani i u ovim mestima imali adekvatne sadržaje, prostor za rad i sve ostale neophodne uslove za podršku razvoju startap preduzetništva.

Članovi Saveta razgovarali su i o drugim inicijativama koje je ovo telo pokrenulo, a posebno o programu prekvalifikacija za IT, s obzirom na to da je danas raspisan i poziv izvođačima obuka za još 500 zaposlenih ljudi koji žele da promene posao i započnu karijeru u IT sektoru.

Sektor informaciono komunikacionih tehnologija predstavlja najbrže rastuću industriji u Srbiji. U prvih šest meseci 2018. godine izvoz IKT usluga iz Srbije porastao je za 25,6% sa izvozom većim od 600 miliona evra.

(Tanjug)