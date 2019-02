Za Vidovdan otvaramo Lađevce za civilni saobraćaj

KRALJEVO – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će aerodrom Lađevci za Vidovdan, 28. juna, biti otvoren za civilni saobraćaj.

Vučić je najavio da će država uložiti 8,4 miliona evra kako bi se produžila pista na tom aerodromu i istakao da će na njega moći da sleti čak i boing 737.

On je to rekao u obraćanju građanima Kraljeva, u okviru kampanje Budućnost Srbije, a na aplauz kojim je propraćena vest o Lađevcima rekao da nije znao koliko je taj aerodrom važan građanima.

„Ako postoji grad u Srbiji koji je bio razaran i uništavan lopovskim privatnizacijama i pljačkaškm delovanjem od onih koji su vladali Srbijom onda je to Kraljevo“, rekao je i podsetio da je samo u Magnohromu radilo 5.000 ljudi a u Fabrici vagona Kraljevo 4.200, a da su ta preduzeća bila uništena, kao i mnoga druga.

„Gledamo da pomognemo i vratimo u život firme“, istakao je Vučić i dodao da se zato radi sa ljudima iz Autotransporta i drugim radicima, koji nisu krivi za to što je prethodna vlast unistila njihova preduzeća.

Vučić je istakao da je pre bilo 14.500 nezaposlenih u Kraljevu i da se borio i molio strane investitore da dođu, a koji su izbegavali zato što taj grad nema autoput i imao je ranije zemljotres.

Podsetio je da je izgrađen autoput Ljig – Preljina i dodao da će uskoro biti završen ceo autoput od Beograda do Čačka, da kreće uskoro gradnja autoputa od Preljine do Požege, ali i autoputa od Pojata do Preljine.

„Vidite kako polako ali sigurno počinjemo da stvarmo drugačiju sliku unutar naše zemlje i u svetu“.

Vučić ističe da će već za mesec ili dva doći u Kraljevo da otvori deo fabrike Leoni sa prvih 6.500 kvadrata, gde će raditi prve stotine zaposlenih, kao i da će i Eurotaj u Kraljevu zaposliti više hiljada ljudi.

Vučića je u sportskom centru „Ibar“ dočekao veliki broj građana.

Unutar hale na zidovima zalepljeni su plakati na kojima piše „Hvala za fabrike prvi put posle 1973. godine“, „Dobro došao predsedniče“, „Budućnost Srbije = budućnost Kraljeva, Leoni = novi Magnohrom“, „I aerodrom Morava na svetskoj mapi“, „Moravskim koridorom bliže, brže i bolje“.

Građani nose zastave Srbije i transparente sa natipsima „Mladi u Kraljevu ostaće“, „Hvala za aerodrom“ „Aleksandar Vučić – Budućnost Srbije“.

Među okupljenima su i bubnjari koji povremeno udaraju u bubnjeve i skandiraju „Aco Srbine“.

(Tanjug)