Zaharova odgovorila Basti: Ne mogu u Srbiju zbog sankcija, čekam vas u Moskvi

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je danas da zbog „nelegitimnih antiruskih sankcija“ ne može da se odazove na poziv ministra privrede Srbije Radeta Baste na „tradicionalnu srpsku večeru“, i poručila da ga čeka u Moskvi.

Zaharova je na Telegramu prokomentarisala poruku Baste, koji ju je pozvao na „tradicionalnu srpsku večeru, ako može i zna kako da dođe“, nakon što ga je ona kritikovala zbog stava da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji i poziva da se Vlada hitno izjasni o tome.

„I opet čudno nerazumevanje realnosti zajedničkih za Rusiju i Srbiju. Pravoslavci su sada u Velikom postu, što onemogućava uživanje u ‘tradicionalnoj srpskoj večeri’. Ali posle Vaskrsa ću rado prekinuti post pljeskavicom i ćevapčićima“, navela je Zaharova.

Dodala je da „zna gde da dođe“, budući da u Rusiji ima „mnogo odličnih restorana srpske kuhinje“.

„S obzirom na to, gospodine Basta, da ne mogu da dođem do vas zbog nelegitimnih antiruskih sankcija, na čije uvođenje pozivate, čekam vas u Moskvi“, navela je Zaharova.

Basta je u ponedeljak izjavio da Srbija „već plaća veliku cenu zbog neuvođenja sankcija Rusiji“ i da „to postaje neizdrživo“.

„Ja kao ministar privrede ne mogu da prihvatim da gledam koliki se pritisak vrši na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a da mi ćutimo. Zato sam za uvođenje sankcija Rusiji, stojim uz predsednika Vučića u odbrani državnih i nacionalnih interesa i imam apsolutno poverenje u njega. Zato od Vlade Srbije i svih ministara tražim da se izjasne po ovom pitanju“, napisao je Basta na Instagramu 13. marta.

Nakon što je Zaharova ocenila Bastinu izjavu kao „neki čudan stav“ i dodala da bi bilo bolje da se on odlučno izjasni protiv pritisaka Zapada na Srbiju, srpski ministar privrede ju je pozvao na „tradicionalnu srpsku večeru“, ako ona „može i zna kako da dođe“, aludirajući na to da ruski zvaničnici ne mogu da dođu do Srbije zbog sankcija.

(Beta)

