Zaharova prenela stav Rusije o predlogu za razgraničenje Srba i Albanaca

Posle susreta sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odgovarala je na pitanja novinara i o najaktuelnijim političkim temama.

Na molbu da komentariše predlog razgraničenja u svojstvu rešenja za Kosovo i Metohiju, Marija Zaharova je rekla da je ruska spoljna politika dosledna, sviđalo se to nekome ili ne.

„To je posebno važno danas, ako se dogovori obezvređuju. Vrlo je važno da budeš dosledan u pristupima i stavu i to se pre svega odnosi na ruski stav vezan za problematiku Kosova. To nisu teoretska istraživanja niti hipotetičke analize, to je praktični posao koji je zasnovan na međunarodnom pravu. Naš pristup ovoj problematici je ozbiljan i zasnovan na međunarodnom pravu, na poštovanju suvereniteta Srbije i ovaj stav Rusije se nije menjao. U Beogradu to vrlo dobro znaju. Ona je podsetila i šta podrazumeva ovaj stav“.

„Problem Kosova je odavno postao međunarodni problem. Razmatrali smo ga i u SB UN, postoji Rezolucija 1244 koju niko nije ukidao. Nisam sigurna da postoji druga zemlja koja je više branila poštovanje te rezolucije od Rusije. Naš pristup je takođe utemeljen na poštovanju suvereniteta i unutrašnjeg zakonodavstva Srbije. I naravno, mi smo uvek govorili da ćemo podržati dogovore koji budu postignuti i koji budu dobri za Srbiju. To je naš dosledan stav“, rekla je Zaharova.

Zaharova je precizirala šta Rusija neće prihvatiti.

„Mi nećemo prihvatiti laž da je Kosovo odvojeno od Srbije na osnovu referenduma. Neće proći kod nas situacija kad će nam pričati vadeći samo jednu stvar, da je to jedinstveni primer u Evropi. Sve što će biti vezano za izvrtanje istorijskog sećanja takođe neće proći.“

(Sputnjik)