Zaharova: Rusija duboko zabrinuta zbog navoda o umešanosti Srbije u prodaju oružja Ukrajini

Moskva je duboko zabrinuta zbog navoda o umešanosti Srbije u prodaju oružja Ukrajini, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

„Pažljivo pratimo ovu priču, obratili smo pažnju na nedavnu raspravu o toj temi u Skupštini Srbije. Informacija koje kruži, naravno, izaziva našu najdublju zabrinutost“, navela je Zaharova u komentaru objavljenom na sajtu Ministarstva.

Zaharova je navela da je to „isuviše ozbiljno pitanje“, i sa stanovišta rusko-srpskih odnosa, i dodala da je „nephodno osloniti se na činjenice“, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Prethodno su se u ruskim medijima i na Telegram kanalima pojavili navodi da je Srbija preko Turske i Slovačke tajno isporučila Ukrajini 3.500 raketa za raketne sisteme „Grad“.

Ruski portal „mash.ru“ objavio je nedavno da je Ukrajini isporučeno 3.500 raketa „M21“ od 122 mm srpske kompanije Krušik. Portal je objavio da je rakete od Krušika naručila kanadska firma „JNJ Export Import“, i da su sanduci odleteli iz Srbije u Tursku, gde se tranzitom bavila jedna turska firma preko koje je tovar otišao u Slovačku, a zatim u Ukrajinu.

Kompanija Krušik je ove nedelje saopštila da ni na koji način nije povezana sa prodajom raketa krajnjem korisniku iz Ukrajine.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević negirao je u ponedeljak da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu.

„Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju, to je međunarodna trgovina. Za nas to može da bude interesantno obaveštajno, u smislu informacija, a ne zakonske obavezne ili regulative“, kazao je Vučević u Skupštini Srbije, na pitanje poslanika opozicije o tom slučaju.

(Beta)

