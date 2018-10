Zarad mržnje prema Vučiću, žrtvuje srpske interese

BEOGRAD – Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić ocenio je danas da je Vuk Jeremić, zarad mržnje prema Aleksandru Vučiću sprema da ponovo žrtvuje srpske interese.

„Jeremić svakoga dana iznova dokazuje da mu je jedini program mržnja prema Vučiću i da je spreman da za ostvarivanje svog programa mržnje ponovo žrtvuje srpske interese, kao što su to on i njegovi saradnici činili kada su izbacili dijalog o Kosovu i Metohiji iz UN, doveli Euleks, instalirali prelaze u srcu Srbije, raspustili Prištinski korpus i overili jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova presudom Međunarodnog suda pravde, dok se tajkunsko krilo režima bavilo najvećom pljačkom u celokupnoj istoriji Srbije“, naveo je on u saopštenju.

Opoziciji će, prema Đuriću, biti potrebno mnogo više od ujedinjavanja da bi mogla da poljulja snagu i kredibilitet SNS, jer građani su svim tim samozvanim političkim liderima trajno otkazali poverenje i nema te magije i taktike kojom će ta grupa potrošenih i kompromitovanih ljudi nauditi jednoj državotvornoj političkoj organizaciji kakva je SNS

„Ta grupa političkih zombija i ne zaslužuje drugačijeg lidera od Vuka Jeremića, koji je u jednoj osobi uspeo da objedini sve negativne karakteristike jednog populiste i demagoga. Jeremić sebe očito doživljava kao velikog političkog lidera, ali koliko god njegovi sponzori i nalogodavci bili moćni, on više nikada, dok god o tome budu odlučivali građani Srbije, neće biti u prilici da ovoj državi nanosi štetu“, rekao je on.

Đurić je naglasio da će SNS i njega i građane svakodnevno podsećati na sve grehe koje su on, Tadić, Đilas i njima slični počinili, a reč je o zločinima protiv interesa Srbije posle kojih se neko ko ima imalo obraza više nikada ne bi pojavio u javnom životu.

„Takvi SNS neće držati lekcije o tome kako se odgovorno vodi država, jer oni su imali odgovornost samo prema sebi i svojim žiro-računima, a svojom neodgovornošću prema javnom interesu državu su doveli na ivicu bankrota i bacili je na kolena u međunarodnim odnosima“, podvukao je on.

Đurić ističe da su građani prozreli njihove „mangupluke i marifetluke, i budućnost svoje dece i države, siguran sam, neće staviti u ruke i lepljive prste Jeremića, Tadića, Đilasa, niti bilo kog drugog otpadnika iz Demokratske stranke“.

Lider Narodne stranke Jeremić izjavio je, na osnivačkoj skupštini Gradskog odbora stranke u Novom Sadu, povodom pregovora o Kosovu i Metohiji, da se predsedniku Srbije ne sme dozvoliti da postigne dogovor koji bi podrazumevao „razgraničenje“ i punopravno članstvo Prištine u UN.

(Tanjug)