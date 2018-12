Završeno još jedno „Podsticanje zapošljavanja mladih“

BEOGRAD – Završni sertifikati projekta stručne obuke „Podsticanje zapošljavanja mladih“, koji se u poslednje tri godine realizuje u saradnji sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, danas su na svečanosti u Palati Srbija uručeni polaznicima koji su uspešno okončali program.

Cilj ovog projekta je da se pruži dopunsko osposobljavanje osobama starosti od 15 do 35 godina, kako bi one unapredile svoj položaj na tržištu rada i brže došle do posla, saopštilo je Ministarstvo omladine i sporta.

Ministar Vanja Udovičić čestitao je 87 polaznika na uspešno završenom projektu, zahvalio se svim prisutnima na doprinosu u njegovoj realizaciji – i istakao da je njihova posvećenost i zajednički rad najvažnija potvrda važnosti i dugoročnog potencijala projekta za sve koji su njegove zadatke u potpunosti ispunili.

„Želim da izrazim veliko zadovoljstvo činjenicom što, posle tri godine uspešnog sprovođenja ovog projekta, nastavljamo da razvijamo našu podršku organizacijama i centrima koji omogućuju podsticajno okruženje mladima za sticanje preduzetničkih veština i započinjanje sopstvenog posla“, rekao je Udovičih.

On je ukazao da je cilj projekta da olakša put do posla kroz stručno osposobljavanje kako biste samostalno mogli da postanete što konkurentniji na tržištu rada, što su mnogi do sada i potvrdili zaposlivši se u različitim oblastima – poput sektora korisničkih usluga, tekstilne industrije, primenjenog zanatstva i drugih.

„Naročito mi je drago što su brojni mladi putem obuka stekli neophodne veštine i pokrenuli sopstveni posao. Takođe bih istakao činjenicu da se u okviru projekta posebna pažnja poklanja mladima iz društveno osetljivih grupa, što je omogućilo velikom broju mladih Roma i Romkinja da završe obuku iz karijernog vođenja i savetovanja, kao i stručnu obuku za zapošljavanje“, istakao je ministar Udovičić.

Realizacija projekta „Podsticalje zapošljavanja mladih“ biće nastavljena i naredne godine kroz saradnju Ministarstva omladine i sporta i GIZ-a, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)