Zekić: Od REM-a neće praviti političku igračku

BEOGRAD – Član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić kaže da neće dozvoliti članovima Saveza za Srbiju da od jednog nezavisnog regulatornog tela prave političku igračku.

Na pitanje da li oseća neku vrstu odgovornosti jer će deo opozicije, na čelu sa SzS, bojkotovati izbore ako budu raspisani u naredna dva-tri meseca, pre svega zbog stanja u medijima, Zekić u intervjuu za „Politiku“ kaže da bi vrlo veliku odgovornost osećala da je član SzS, mnogo manju da je u SNS-u, „a pošto sam samo članica Saveta REM, ne osećam nikakvu“.

„I osnovni razlog zbog kojeg sam i izlazila, dva puta, pred članove tog opozicionog saveza i jeste u tome što neću da im dozvolim da od jednog nezavisnog regulatornog tela prave političku igračku, a da ih pritom mrzi da bar pogledaju zakone, pa vide za šta smo mi tačno zaduženi. Za njihov program, frustracije i položaj u društvu i u medijima – nismo“, poručila je Zekić.

Ona je dodala da je opozicija izgubila izbore po pravilima koje je sama donela, „računajući, valjda, da će da vladaju večno“.

„Jedino što me interesuje je da REM ostane regulator, bez ikakvog komesarskog šinjela i lugera za pasom“, rekla je Zekić.

Upitana da prokomentariše stanje medijskih sloboda i sadržaj televizija sa nacionalnom frekvencijom, Zekić kaže da kao član Saveta REM-a nema prava da ocenjuje sadržaj van onoga što joj zakon propisuje, a on je tu „vrlo striktan“.

Ipak, kao bivši novinar, ocenjuje da novinarstvo, „u celini, mnogo više kuka za slobodama nego što radi svoj osnovni posao“, navodeći da je moguće objaviti „baš sve, do najgorih uvreda, koje, ako se pojave na internetu, ne podležu čak ni regulativi“.

„I sve to zajedno, ta kuknjava u vreme nezaustavljivog interneta, donekle me i vređa, jer mi nije jasno kako to da ja krajem devedestih, kada su nas, ali zaista proganjali, nisam čula za reč ‘autocenzura’, a danas je srećem na svakom koraku. I ne vidim šta kome smeta da prosto sedne i piše, sve što misli i što hoće“, rekla je Zekić.

Upitana da li su u Savetu REM-a razmatrali rad javnih servisa povodom zamerki opozicije na rad RTS-a i nešto manje RTV-a, Zekić kaže da nisu, niti će jer, kako objašnjava, na to nemaju pravo.

„Mi smo regulator, a ne komesar, što znači da nismo urednici programa. O prostoru koji nekome daju, javni servisi van izbornog procesa odlučuju samostalno i pri tom prate zastupljenost stranaka u parlamentu, a tokom izbornog procesa za taj deo je nadležna, u krajnjoj instanci, opet skupština. REM u tome nije potreban i bilo bi pogrešno i upotrebljavati ga, pošto on i treba da ostane samo regulator“, objasnila je ona.

Osvrnula se i na spor koji je imala sa ministrom kulture zbog rijaliti programa, navodeći da je rijaliti programe moguće ukinuti, ali da to nije urađeno nigde osim u Severnoj Koreji, u kojoj su i razne druge forme zabranjene.

„Iz istih razloga, EK je preporučila i da ne treba proterivati rijaliti formate u neke posebne termine, na primer posle 23 sata, jer bi i time bio narušen princip pretpostavke nevinosti, a neko bi na sebe uzeo pravo da bude baba Vanga i da predvidi šta će se dogoditi u nekom programu i onda da to, zamišljeno, bez gledanja i pre nego što se bilo šta desi, zabrani“, kaže Zekić.

Zekić, međutim, tvrdi da se uopšte nije sporila sa ministrom kulture oko bilo koje televizije, pa ni oko Pinka, već je, kako kaže, zastupala jedan važan princip.

„Ministar se zalagao za ukidanje rijaliti programa, to možda nekome lepo zvuči, ali je u dubokom neskladu i sa Ustavom, i sa svim pozitivnim pravnim propisima koji se bave medijima i medijskom scenom, kao i sa civilizacijskim normama i preporukama Evropske komisije koje je, inače, ministar trebalo da vidi i da se u skladu sa njima i ponaša, pošto mu je posao da sprovodi zakone“, rekla je Zekić.

Upitana zašto Savet REM-a skoro tri godine nema predsednika, Zekić ističe da je Goran Petrović v.d. predsednika i da obavlja funkciju predsednika u punom kapacitetu, a da su se članovi Saveta dogovorili da ne biraju predsednika dok ne budu u punom sastavu.

Na konstataciju da Savet dugo funkcioniše u nepotpunom sastavu, bez tri člana, Zekić kaže da članove Saveta bira Skupština Srbije, te ocenjuje da je do njihove efikasnosti, obima posla i dnevnog reda kada će taj deo posla obaviti.

„Nikakve veze s tim nemamo, ali nemamo ni nikakvih poteškoća u radu, pošto nas ima dovoljno za legitimno odlučivanje. Naravno da nam je stalo da Savet što pre bude popunjen novim članovima, ali, prosto, nismo ti koji se o tome pitaju“, poručila je Zekić.

