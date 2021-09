Zelenović o dokumentu EP: Čujem da su svi nezadovoljni, ali ne može Fajon da pobedi umesto nas

Predsednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović izjavio je danas da može da nadje zamerke predlogu dokumenta o unapredjenju izbornih uslova u Srbiji, koji su sačinili predstavnici Evropskog parlamenta, ali je dodao da je sada jasno da „bez odlučne intervencije iz Evrope“ neće biti pomaka.

„Zahvalan sam što imamo njihovu podršku i što su preuzeli na sebe odgovornost. Čujem da su svi nezadovoljni dokumentom, ali ne može (poslanica EP) Tanja Fajon da pobedi umesto nas. Mi treba da radimo na tome da pojačamo svoje pozicije“, rekao je Zelenović za TV N1.

Zelenović je ocenio da u dokumentu ima puno stvari koje su diskutabilne.

„Nisam video da u dokumentu postoji bilo šta što se tiče izbacivanja mafije iz izbornog procesa. Ja sam imao dokaze i suočili smo se sa ozbiljnim pritiscima i to se dešava u svim gradovima. O tome nema ništa, tražićemo da se to popravi“, kazao je on.

Zelenović smatra da postoji „dobra namera“ da se „na najbolji mogući“ način uredi pojavljivanje svih na Javnom servisu.

„Gledaćemo, ako može, da se to slično desi na privatnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. To će biti sadržaj pisma, očekujemo sledeću rundu razgovora“, dodao je on.

Odgovarajući na pitanje da li vidi raspoloženje vlasti da se takav dokument prihvati, Zelenović je rekao da je važno da uz sebe imaju evropske partnere koji hoće da pomognu.

„Neka kažu da neće, baš bih voleo da kažu da neće. Nakon svega što smo prošli zajedno, nakon svih utvrdjenih nepravilnosti, svih muka kroz koje prolazimo, baš bih voleo da kažu da neće. Mislim da neće to reći. Ako kažu da neće, onda ćemo na ulicu“, rekao je Zelenović.

(Beta)

