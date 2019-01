Zelenović: Opozicija traži izbore ali po pravilima koja su važila do 2012. godine

Opozicija traži izbore ukoliko se uspostave pravila koja su važila do 2012. godine, a ako taj uslov ne bude ispunjen, za opoziciju ti izbori neće postojati, što tehnički može biti nazvano bojkotom, izjavio je jedan od osnivača Saveza za Srbiju (SzS) i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.

On je u interjuu za Istinomer kazao da je suština da predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić neće imati opoziciju na tim izborima, da će sve to proizvesti još veće nezadovoljstvo gradjana i još veći broj njih na ulicama.

„Jer svi koji šetaju Beogradom i drugim gradovima poručuju nedeljama da je on loš vladar, da drži državu i društvo u kaljuzi i da niko u tome više ne želi da učestvuje. I takav stav mora da bude pretočen u promenu. Jer suštinski sve što se čuje na protestu teško da može da se ispuni sa Vučićem na vlasti. Ako uprkos gradjanima, Vućić kaže raspisujem izbore, to znači da ne mari ni za jedan jedini zahtev koji god on bio“, rekao je Zelenović.

On je kazao da je na sastanku predsedništva SzS dogovoreno da je način komunikacije predsednika sindikata Sloga Željka Veselinovića neprihvatljiv, da on mora da se povuče, pa je u toku proces imnovanja novog predstavnika te organizacije u predsedništvu.

Zelenović je rekao da SzS čine partije i organizacije koje su ideološki različite, ali da imaju „čvrst dogovor o najmanjem zajedničkom sadržaocu u političkom delovanju“.

„Mi se borimo protiv rušenja temelja civilizovanog političkog života u Srbiji. I što je jos važnije, verujem da uz pomoć gradjana koji pokazuju poslednjih nedelja izuzetnu svest, hrabrost i energiju, možemo da pobedimo Vučića“, rekao je Zelenović.

Zelenović je kazao da su slobodni izbori jedan od najvažnijih oslonaca saradnje u okviru Saveza za Srbiju, a da će posle njih stručna, prelazna vlada da pripremi državu i društvo za neophodne promene.

Prema Zelenovićevim rečima, pismo lidera Dveri Boška Obradovića ruskom predsedniku Valdimiru Putinu da vlast u Beogradu njegovu posetu želi da zloupotrebi u dnevno-političke svrhe i da je predstavi kao podršku vladajućem režimu, a ne Srbiji, je „samostalni politički nastup“.

„Vučić dolazak Putina koristi da bi dao odgovor na proteste gradjana. On dolazak Putina koristi da bi doveo svoje pristalice kako bi pokazao koliku podršku ima, imajući u vidu da je na čelu zemlje u kojoj šest nedelja gradjani glavnog grada izražavaju nezadovoljstvo njegovom vladavinom, uz činjenicu da se protesti šire i na druge gradove“, rekao je Zelenović.

Zelenović je ocenio da Vučić ispituje javno mnjenje i pokušava da probudi dodatnu energiju kod svojih pristalica i članova i da ne veruje da će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori.

„Ako odluči da ih raspiše (izbore), to će ujedno biti i odgovor opoziciji da ne želi da ispuni zahteve koji se odnose na fer izbore, koji su uostalom i standard u zemljama Evropske unije za koju se ova zemlja opredelila“, kazao je Zelenović.

Na pitanje da li SzS stoji iza pisma koje su organizatori protesta „Jedan od pet miliona“ uputili predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću o Kosovu, Zelenović je kazao da je SzS „našao zajednički imentelj sa ljudima iz organizacije protesta da zahtevima protesta pridodamo i pismo koje će se odnositi na Kosovo“.

„Mislim da će u sledećem periodu protestna energija da se proširi po Srbiji i da ćemo vrlo brzo doći u situaciju, zapravo biti u jednoj vrsti pritiska, da svi zajedno – i organizatori i opozicija i udruženja gradjana i aktivističke organizacije koje se tu nalaze nadjemo odgovarajuću organizacionu formu i da jasno artikulišemo zahteve“, rekao je Zelenović.

(Beta)