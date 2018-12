Priština u Briselu ubuduće sa dve pozicije?

PRIŠTINA – Izbor tzv. pregovaračkog tima za dijalog sa Beogradom znači da će Priština u Briselu u nastavku dijaloga, ako do njega dođe, biti predstavljena sa dve pozicije – one koju zastupa privremeni predsednik prištinskih institucija, Hašim Tači, koji je ranije pokrenuo pitanje „korekcije granice“ i one koju će zastupati novoizabrani pregovarački tim, koji se tome protivi, piše Zeri onlajn.

Ne isključuje se mogućnost da će oni zbog toga često biti u sukobu, kao i da tim, koji je predložila vlada, a koji će predvoditi potpredsednik kosovske vlade i gradonačelnik Prištine, Fatmir Ljimaj i Špend Ahmeti, zapravo ima za cilj da umanji snagu Tačija u nastavku dijaloga.

Politički analitičar Beljulj Bećaj je ocenio za Zeri da je parlament odlukom o izboru tima za dijalog sa Beogradom, kako kaže, potvrdio „jedinstvo kontraverze“.

„Sada imamo jedinstvo kontroverze. Svi oni misle da će imati koristi od svog učešća u timu. Hashim Tači sa idejom korekcijom granice i Ramush Haradinaj koji se sa tim ne slaže, dok je SDP (Špend Ahmeti) stranka koja ima dug prema Pokretu Samoopredeljenje želi da bude faktor spasa. Moj utisak je da niko nije iskreno ušao u ovaj tim, već iskjlučivo zarad političkog interesa“, rekao je Bećaj.

Violeta Hadžoli, istraživač na Kosovskom demokratskom institutu (KDI) u okviru projekta dijaloga, smatra da, iako je izabran tim za dijalog taj proces će nastaviti da predvodi kosovski predsednik u čijoj nadležnosti jsu po ustavu, kako kaže, međunarodni sporazumi.

„Ovaj tim je formiran s ciljem da nadzire Tačija kako bi bili sigurni da on neće prelaziti crvene linije u dijalogu, već da će poštovati rezoluciju usvojenu u parlamentu“, rekla je ona za Zeri.

Prema njenim rečima, pregovarački tim će predstavljati Kosovo samo na tehničkom nivou, dok će Tači, kaže, predstavljati Kosovo na političkom nivou.

Shodno tome, ona smatra da izabrani tim za dijalog neće uspeti da ugrozi Tačija u tom procesu.

Bećaj, međutim, procenjuje da do slabljenja Tačijeve uloge može doći ako su predstavnici tima zaista u suprotnosti sa idejom „korekcije granice“.

„Ali mislim da će na kraju prevladati pragmatizam, nego što se oni protive ovoj ideji. To znači da su u funkciji te ideje…“, rekao je Bećaj.

U međuvremenu, počevši od različitih ciljeva tima i Tačija o pitanju granice, Hadžoli procenjuje da neće biti sukoba između njih tokom procesa.

„Očekujem da će deo ovog tima i predsednik imati neslaganja i neslaganja, uglavnom zbog jednostranih akcija predsednika da unapredi ideje sa kojima ovaj tim trenutno kaže da se ne slaže“, naglasila je Hadžoli za Zeri.

(Tanjug)