Zeri: Zagreb ne podržava „korekciju granica“

PRIŠTINA – Zagreb ne podržava ideju „korekcije granica“ između Srbije i Kosova, izjavila je ambasadorka Hrvatske u Prištini Marija Kapitanović.

Ona je u intervjuu za prištinski Zeri rekla da to ne doprinosi bezbednosti regiona, te da bi moglo otvoriti nova pitanja.

„Što se tiče korekcije granica iz ugla nekoga ko dolazi iz zemlje koja je doživela tešku prošlost, mi ne mislimo da je to najbolje moguće rešenje“, kazala je.

Iako su predstavnici privremenih vlasti u Prištini tvrdili da će vizna liberalizacija Kosovu biti odobrena do kraja godine, Kapitanović kaže da u ovom trenutku ne može da predvidi kada će se to dogoditi, ali i da to pitanje nije vezano za predstojeće izbore u EU.

Kapitanović kaže da je odluka sada na zemljama članicama, te da se nada da će, budući da je reč o tehničkoj proceduri, ta procedura biti što pre okončana.

Podsetila je da je Evropski parlament dao podršku, da je Evropska komisija dala pozitivno mišljenje, kao i da je EP viznu liberalizaciju za Kosovo odbrio većinom glasova.

Na konstataciju da je problem u deset zemalja koje se protive iako je Priština ispunila sve kriterijume za dobijanje vizne liberalizacije, hrvatska ambasadorka kaže da je važno održati kontinuitet u poštovanju kriterijuma.

„Kao što sam već rekla, odluku o tome sada donose države članice, nakon što je Evropski parlament podržao proceduru odobravanja vizne liberalizacija“, rekla je.

Na insistiranje da kaže da li će se o viznoj liberalizaciji sa Kosovo glasati u decembru, Kapitanović kaže:

„Kao što sam rekla, to je proces i u ovom trenutku ne mogu stvarno da predvidim kada će to biti“.

(Tanjug)