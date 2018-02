Žigmanov: Da sam ja Vučić, izvinio bih se za štetu u ratu

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov izjavio je danas da bi predsednik Srbije trebalo da se izvini za štetu u ratu i da bi on to učinio da je na mestu Aleksandra Vučića koji sutra činje zvaničnu posetu Hrvatskoj.

„Mislim da je izvinjenje za odredjenu vrstu čina, bez obzira kako ga kvalifikovali, za koji se smatra da je nanosio u odredjenom trenutku štete, najmanje što se može očekivati“, rekao je danas Žigmanov Hrvatskoj Radio-Televiziji.

Na pitanje da li misli da je Aleksandar Vučić, koji se nekada zalagao za velikospsku politiku, sada promenio mišljenje, Žigmanov je ocenio da je Vučić „sigurno političar koji je evoluirao, što se vidi iz njegovog angažmana u proteklih nekoliko godina“.

„Da li je on to učinio iz iskrenog uverenja, to je pitanje za njega“, kazao je Žigmanov.

Dodao je da je Vučićeva poseta Hrvatskoj „više nego potrebna“, jer je „neodrživo“ da dve susedne zemlje ne saradjuju na rešavanju otvorenih problema i da nemaju direktnu komunikaciju na najvišem nivou.

Žigmanov je naveo da Hrvati u Vojvodini, otkako je Vučić predsednik Srpske napredne stranke, premijer i predsednik Srbije, nikada nisu imali sastanak s njim.

Govoreći o problemima Hrvata u Srbiji, on je rekao da „najsiromašniji Hrvati na svetu“ žive u Vojvodini.

Po njegovim rečima, Hrvati u Vojvodini su „objekti negativnih politika, gradjani države u kojoj se puno toga negativnog povezuje s Hrvatskom, i objekti su prećutkivanja“.

On je rekao da je gradjanima srpske nacionalnosti u Hrvatskoj, kada su obeležavali Božić, došao sam državni vrh, dok Hrvatima u Srbiji na dan njihove zajednice, 15. decembar, nije došao „ni portir neke ustanove“.

„To je ipak na simboličnom planu jedan vrlo negativan gest, jer vam država šalje vrlo jasnu poruku da niste dostojni odaziva“, ocenio je Tomislav Žigmanov, koji je i poslanik u Skupštini Srbije.

On je kao „nedopustivo“ ocenio mešanje države Srbije u identitetski spor Hrvata i Bunjevaca.

„Ja sam Bunjevac i Hrvat, slobodan i liberalan“, rekao je Žigmanov.

