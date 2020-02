Živković: Zakon o nestalim bebama loš, zakon o utvrdjivanju porekla imovine demagoški

Predsednik Nove stranke Zoran Živković izjavio je u Beogradu da je predlog takozvanog zakona o nestalim bebama loš i da ga treba povući iz skupštinske procedure.

Predlog zakona je, kako je ocenio, samo izraz želje da se na formalan način poštuje presuda koju je s tim u vezi, 2013. godine doneo Evropski sud za ljudska prava.

Uz procenu da je „masa stvari“ u predlogu tog zakona „besmislena“, Živković je kazao da se slaže s ocenom roditelja nestalih beba da im taj akt ne donosi nikakvu satisfakciju, „a kamoli činjenično stanje“.

„Sam naziv predloga zakona je čudan, ‘sumnja’ je reč koja je tu višak jer su ta deca bez sumnje nestala. U zakonu nema odgovora na pitanje šta ako se nadje dete koje je nestalo, kao da pisac zakona ne očekuje da se nadje dete. To je samo još jedna farsa“, rekao je Živković novinarima u Skupštini Srbije.

On je ocenio da je „posebno“ uvredljiva odredba koja kaže da će nadoknada za izgubljeno dete biti merena intenzitetom pretrpljenog bola i stradanja.

„Na koji način se meri bol roditelja? Ko je to napisao mora da ide na lečenje, to je bolestan čovek, a svako ko glasa za usvajanje tog predloga zakona amnestira one koji su pre 20 ili 30 godina tu decu ubili ili prodali“, naveo je Živković.

Komentarišući današnju skupštinsku raspravu o drugom predlogu zakona – o utvrdjivanju porekla imovine i posebnom porezu, Živković je kazao da je dobro imati takav zakon, ali je ocenio da je taj predlog „jedna od predizbornih demagogija koje se gradjanima stalno nude“.

„Postoji zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, usvojen 2003. godine i par puta izmenjen do danas, ali i dalje postoji njegov Član 45 koji omogućava proveru porekla imovine i kazne za one koji ne mogu da realno dokažu odakle im imovina“, rekao je Živković.

Naveo je da je takva provera sprovedena nad njim 2010. i rekao da mu je „žao što mnoge moje kolege političari nisu prošle istu proceduru: i Vulin koji ima tetku u Kanadi i Vučić koji ima nekretnine u Beogradu, a nema tetku u Kanadi“, naveo je lider Nove stranke.

Dodao je da je loša odredba po kojoj bi taj budući zakon stupio na snagu godinu dana posle usvajanja u Skupštini Srbije. To, kako je ocenio, ostavlja prostor da se „naprave Potemkinova sela“ i da se „jave tetke iz Kanade da pokriju ono što je očigledno kradja“.

„U politici ne može da se zaradi stan ili kuća osim ako se krade“, naveo je Živković i dodao da bi predstavnici vladajućih stranaka trebalo da budu „prvi korisnici“ novog zakona i „mogućnosti da dokažu svoje poštenje“.

