Značajni rezultati za strateški razvoj , posebno za infrastru

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da poseta predsednika Rusije Vladimira Putina ima značajne rezultate u pogledu strateškog razvoja Srbije, a posebno je istakao ugovor koji se odnosi na modernizaciju železnice.

On je na konferenciji za novinare istakao da se ugovor, vredan 230 miliona dolara, odnosi na završetak radova na pruzi od Stare Pazove do Novog Sada, na koridoru ka Budimpešti, kao i na izgradnju Dispečerskog centra, kao i za uređenje kompletne železničke infrastruktue.

Vučić je rekao da se posebno razgovaralo o železnici.

„Želimo da podignemo železnicu, jer smatramo da je u tome budućnost i u kargo i u putnickom saobraćaju. Hocemo deo putnika i robe na sebe da preuzmemo i mormo da pozurimo sa velikim infrastrukturnim radovima“, istakao je Vučić.

On je rekao da je strateško opredeljenje Srbije da za dva do tri meseca zavrsi auto put do granice sa Severnom Makedonijom, i do granice sa Bugarskom.

„To su projekti od strateškog značaja i uspecemo da ih zavrsimo“, rekao jen on i dodao da se o tome razgovaralo sa Rusima, Kinezima, Evropljanima.

Vučić je rekao da je jedna od ključnih tema bila i saradnja u oblasti digitalizacije i IT, kao i sa ruskim organizacijama Rosatom i Roskosmos.

Kaže da je video neke dobronemarne, ali i nedobronamerne, komentare po pitanju toga, kao i da je jasno da mi sigurno nećemo moći u skorijoj budućnosti da šaljemo ljude na Mesec, ali da to i nije tema te saradnje.

Vučić kaže da je reč o primeni u poljoprivredi i ispitivanju zemljišta, zatim korišćenju nuklearne energije u farmaciji, gde je najznačajnija upotreba nuklearne energije.

Dodao je da ćemo raditi na razvoju te oblasti i u to uložiti mnogo novca.

Takođe, još jedna tema je bila Investicioni fond Ruske Federacije, koji je veoma uspešan, kao i fondovi Abu Dabija, Saudijske Arabije, Kine, Singapura i Indonezije i još nekih zemalja.

„Razmišljamo u kojim sferama bi mogli da napravimo ulaganja 50-50 odsto ili u drugim razmerama u razvoj visokih tehnlogija, razvoj veštačke inteligencie, robotike i slično“, naveo je predsednik.

(Tanjug)