Zukorlić: Da se ispitaju Šešeljeve optužbe na račun LJajića

BEOGRAD – Narodni poslanik i predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Muamer Zukorlić pozvao je danas nadležne organe da istraže optužbe Vojislava Šešelja na račun ministra Rasima LJajića da je vođa jednog od najjačih narko-kartela u Srbiji.

„Kada se na nivou poslanika i važnih ljudi u državi, ma ko oni bili i kojoj idelogiji pripadali, iznose optužbe za kriminal i trgovinu drogom, onda treba da se uključe MUP, Tužilaštvo i nadležni organi koji se time bave“, rekao je Zukorlić za TV Pink.

Na opasku novinara da su, uzimajujući u obzir Zukorlićev i Ljajićev odnos, optužbe da je LJajić vođa narko-kartela preterane, Zukorlić je naglasio da to nikada nije izjavio o ministru trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Rekao sam i ponoviću to, da su Ljajiću bliski ljudi duboko u kriminalu, uključujući i trgovinu drogom. To sam rekao i iza toga stojim i pozivam državne organe da to rasvetle“, naveo je predsednik SPP-a.

Dodao je da će se izviniti LJajiću ako se dokaže da ljudi iz njegovog porodičnog, prijateljskog i saradničkog okruženja nisu povezani sa kriminalom.

Komentrarišući Ljajićevu izjavu da su Šešelj i Zukorlić „savez najbednijih i najgorih predstavnika srpskog i bošnjačkog naroda“, Zukorlić je rekao da se uvrede ne mogu komentarisati i da „kada neko upotrebi izraz najbedniji i najgori oslikava svoje stanje“.

Kako je rekao, Ljajićeva postavka o relaciji Zukorlića i Šešelja može se protumačiti nedavnom Šešeljevom izjavom da je srušio Ivu Josipovića na prošlim predsedničkim izborima u Hrvatskoj.

„Šešelj je kazao da je pomogao Kolindi, jer je hvalio Josipovića. Ako to uzmemo kao parametar, onda Šešelj pomaže LJajiću time što ga napada. Možda će Bošnjaci, koji ne poznaju dobro LJajića, reći da je Ljajić verovatno dobar, ako ga Šešelj napada“, naveo je Zukorlić.

