Zukorlić: Ljajić je saveznik Ugljanina

BEOGRD – Poslanik i lider BDZ Sandžaka, Muamer Zukorlić, kaže da nema informaciju da je BNV tražilo zabranu Njegoševog Gorskog vijenca i Kišovog Peščanika, ali je navodi ne sporno da Gorski vijenac vređa muslimane, te da o zabrane treba razgovarati jer u suprotnom nastaje mržnja.

U intervjuu za portal Telegraf na Sajmu medija, Zukorlić je odbacio optužbe potpredsednika Vlade Srbije i ministra Rasima Ljajića izgovorene na njegov račun i kaže da mu je žao zbog toga što te optužbe dolaze od njegovog sunarodnika, koji nikada nijednu od tih reči nije uputio nekom Srbinu.

To, dodao je više govori o Ljajiću nego o njemu, pogotovo što ni za jednu optužbu ili kvalifikaciju nije iznet nijedan dokaz.

„To su apsolutne laži i besmislice. One više govore o jednoj panici gospodina Ljajića i njegove dve liste i njegovog strateškog partnera Sulejmana Ugljanina pred izbore za Bošnjačko nacionalno veće. U stvari, jedan takav obračun ide njima u prilog, kako bi se skrenula pažnja sa afirmativnih tema, sa predstavaljnja naših programa – šta to nudimo“, rekao je Zukorlić.

On tvrdi da su Ljajić i Ugljanin u vrlo teškoj wituaciji, jer su na političkoj sceni i u raznim vidovima vlasti skoro tri decenije.

Tvrdi i da oni posle tri decenije ne mogu pokazati nijedan kiosk u Novom Pazaru da su u njega investrali, za razliku od njega koji je radio u sektoru vere, obrazovanja, kulture, u kojima postoje na desetine institucija i organizacija u kojima radi preko 600 ljudi.

„Te su sve ustanove pod mojom organizacionom palicom nastale i one su sada samoodržive, nisu na budžetu države“, rekao je Zukorlić i dodaje da takav primer skoro da ne postoi u zemlji.

Ukoliko je, kaže, sve to ostvario bez vlasti, oni jasno znaju, da ako dobijemo vlast, šta će ona značiti u našim rukama.

„Ta panika proizilazi iz toga. Žao mi je, što ne mogu ni Ugljanin, ni Ljajić, pogotovo Ljajić da se sačuva od jedne takve retorike“, naveo je bivši muftija.

Upitan za stav o zahtevu za zabranu Gorskog vijenca Petra II Petrovića Njegoša i „Peščanik“ Danila Kiša, Zukorlić kaže da nema informaciju da je to zvanično tražilo BNV, već da je to pokrenuto od drugih organizacija.

Smatra da definitivno i tu i svaku drugu temu treba posmatrati u duhu politike pravde i pomirenja, koja, kako kaže, podrazumeva da treba rasterećeno i argumentovano razgovarati o svemu da se problemi ne guraju pod tepih, a ne postavljati se antagonistički da je uvek naše pravo, ovo vaše krivo.

Iznoseći lični stav o tim delima, Zukorlić kaže da nema nikakve sumnje da u oba dela postoje uvredljive formulacije o islamu i muslimanima, te da se on, kao musliman, sa tim nikako ne može saglasiti.

“ Zato potenciram na objektivnom posmatranju, ali kažem – bez čemera i frustracije, jer se na njima rađa mržnja“, rekao je, uz napmenu da je to njegov lični stav, a njegov službeni stav kao lidera stranke je kaže, da jednu temu treba posmatrati princiijelno, ali ne na način na koji bi to bio neki naš novi kamen spoticanja, već nešto što može biti konstruktivno u pogledu razvoja naših budućih odnosa.

Povodom zahteva Ugljanina da se pokrene pitanje statusa Raške oblasti, Zukolić je opširno podsetio na bekgraund lidera SDA, vremenu kada je proglašena autonomija Sandžaka čiji je Ugljanin bio predsednik, a Ljajić premijer i imao 15-tak ministara.

Precizirao je da od trenutka kada je Ugljanin izgubio vlast, sada se vraća politici devedesetih, pa je, kaže, i listu za predstojeće izbore za BNV nazvao „Samoopredeljenje“, što znači pravo na otcepljenje.

On kaže to ne spori, al insistira da je Ugljanin u obavezi kada prezentuje robu i ponudu, prezentuje i cenu tu robe.

„Cena njegove tadašnje avanture je 100 hiljada iseljenih, 20 hiljada ljudi koji su prošli torture pod istragom vraćanja tog oružja, a oružje je izašlo iz garnizona Raška i prodavano. A onda je po spiskovima i brojevima tih pušaka, koji su došli u ruke Državne bezbednosti, oružje traženo, uz torturu“.

To je, istče, bila cena njegove tadašnje avanture, a on sada treba nama da kaže koja je cena njegove sadašnje avanture.

„Druga stvar, koja je apsolutni apsurd jeste, da je i u toj njegovoj politici samoopredeljenja njegov saveznik Rasim Ljajić, koji je aktuelni potpredsednik Vlade Srbije i takozvani srpsko-beogradski ljubimac proteklih decenija“, naveo je Zukorlić i dodao da je Ugljanin dužan da nam objasni, koja je cena, a Ljajić – zašto podržava Ugljanina. Ja samo na tome insistiram.“

(Tanjug)