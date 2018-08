Zukorlić: Ugljanjin zloupotrebljava važne teme za Bošnjake

BEOGRAD – Predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Muamer Zukorlić ocenio je da Sulejman Ugljanjin zloupotrebljava važne teme za Bošnjake u predizborne svrhe, a da u dogovoru sa državnim institucijama treba usaglasiti imena škola, ulica i drugih javnih ustanova značajnih za Bošnjake.

„Izbori za Bosansko nacionalno veće (BNV) su 4. novembra i to što on traži treba posmatrati u tom kontekstu. On sada pokušava da se predstavi kao veliki patriota, a kada bi dobio izbore, opet bi bio onaj isti koji budžet tog veća koristi u lične svrhe“, rekao je Zukorlić za „Kurir“.

Prema njegovim rečima, finansijski izveštaj je pokazao da je Ugljanin čak dve trećine budžeta BNV iskoristio u lične svrhe – na putne troškove i reprezentacije.

„Potrebno je da se usaglase imena škola, ulica i drugih javnih ustanova od nacionalnog i kulturnog značaja za Bošnjake u sredinama sa bošnjački etničkom većinom, sa bošnjačkom kulturom i tradicijom, ali to treba raditi kroz rasterećen dijalog, u dogovoru sa državnim nadležnim institucijama“, kazao je Zukorlić.

(Tanjug)