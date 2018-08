Zurof: Izraelski avioni na „Oluji“ – nije dobra poruka

BEOGRAD – Direktor Centra „Simon Vizental“ u Jerusalimu i lovac na naciste, Efraim Zurof, kritikovao je učešće izraelskih borbenih aviona u obeležavanju operacije Oluja u Hrvatskoj.

Nije dobra poruka kada avioni vazduhoplovstva izraelskih snaga učestvuju na događaju iz prošlosti u kojem su proterane stotine hiljada ljudi iz svojih domova, rekao je Zurof za Novosti.

Ne treba da budemo na takav način uključeni u takvu politiku na Balkanu, pogotovo imajući na umu da do ove godine nijedna strana vlada nije uzimala učešće na tim događajima u Hrvatskoj, kazao je on.

Napominjući da samo zna da postoji dogovor o prodaji 12 aviona F-16 Hrvatskoj, Zurof navodi da ne može da veruje, niti da prihvati da učešće na obeležavanju Oluje ima veze sa vojnom i strateškom saradnjom, niti bi to trebalo da ima veze.

Na pitanje kako je moguće da u 21. veku u nekim zemljama Evrope, poput Hrvatske, članice EU, još postoje ljudi koji se dive ustaškim zliočinima, Zurof kaže da je to pitanje za aktuelne lidere u Hrvatskoj, a posebno predsednicu Kolindu Grabar Kitarović.

„Mnogi ljudi u Hrvatskoj se nedvosmisleno antifašisti, ali problem je što i dalje ima mnogo Hrvata koji pozitivno gledaju na ustaštvo“, rekao je on.

Na konstataciju da je i delegacija SAD bila na proslavi Olije i pitanje da li je to signal da se Evropa i svet spremaju da oproste Oluju, Zurof kaže da u ovom trenutku to tako izgleda, ali se nada da se to ipak neće desiti i da nije ni trebalo, ni smelo da se dogodi.

Zurof je izrazio nadu da se dobri odnosi Srbije i Izraela neće narušiti zbog prisustva Izraela na godišnjici Oluje.

(Tanjug)