Zvaničnik EU: Dijalog, a ne jednostrani i neusaglašeni potezi vlasti na Kosovu

Jednostrani i s medjunarodnom zajednicom, Kforom i srpskom stranom neusaglašeni potezi vlasti u Prištinu su neprihvatljivi, isto kao i nasilje koje ugrožava stabilnost, a jedino mesto za otklanjanje napetosti je dijalog uz posredovanje Evropske unije, izjavio je danas portparol u Evropskoj komisiji Peter Stano.

On je naglasio da je to i bila suština jučerašnje poruke visokog predstavnika EU Žozepa Borela koji je imao na umu to da je situacija na severu Kosova veoma krhka i osetljiva.

„Ono što smo juče rekli i što smo predočili pre dve,tri nedelje jeste da sve jednostrane akcije moraju da se izbegnu da se ne bi dolivalo ulje na vatru mogućim daljim sukobima i zaoštravanju. Jer to je oprečno onome što sve vreme činimo, a to je da se problemi vezani za sever Kosova ili za šire odnose Srbije i Kosova moraju rešavati usaglašeno i u okviru dijaloga uz posredovanje EU“, objasnio je Stano.

On je time odgovorio na pitanje i tumačenje novinara kosovskih albanskih medija da Borelova poruka da se „jednostrane i neusaglašenje akcije moraju obustavit“, znači da visoki predstavnik EU ne odobrava poteze vlasti u Prištini za slamanje organizovanog kriminala.

Zvaničnik EU je predočio da je reč o tome da akcije moraju biti usaglašene. Iako nema posebnih odredbi koje sprečavaju vlasti da sprovedu akcije od juga do severa, ustaljeni postupak je da se to blisko usaglasi s medjunarodnom zajednicom, unapred obavesti Kfor i takodje obaveste predstavnici ljudi na drugoj strani kako oni ne bi bili iznenadjeni i ne bi reagovali kako su reagovali, rekao je Stano.

Borelov portparol je objasnio da to što je visoki predstavnik EU poručio nije specifično vezano za suzbijanje kriminala i korupcije, već da „ono što je Borel naglasio jeste situacija zbog odredjenih akcija koje očigledno nisu bile usaglašene i unapred dobro razmotrane u kontekstu veoma osetljive situacije na severu Kosova“.

„I svi dobro znamo da tu postoji mnogo šira, veća pozadina onoga što se juče dogodilo… a to je deo šireg okvira onoga što se zbiva izmedju Srbije i Kosova u njihovom nastojanju da konačno nadju prihvatljiv put za normalizaciju njihovih odnosa“, rekao je Stano.

Na tvrdnju novinara da su se poruke NATO i američkog ambasadora u Prištini razlikovale od Borelove izjave, a da i neke članice EU nisu bile zadovoljne načinom na koji se oglasio Borel, Stano je podvukao da „kontekst onoga što se zbivalo na severu Kosova nije povezan sa korupcijom i švercom, već dijalogom Srbije i Kosova“.

On je dodao da na tvrdnju da „neke članice EU nisu bile zadovoljne“ Borelovom porukom, jedino može reći da „nema informaciju da je bilo ko pokrenuo pitanje u vezi s onim što je istakao visoki predstavnik EU“.

(Beta)

