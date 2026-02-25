Poljoprivrednici danas blokiraju oko 80 puteva i raskrsnica u Srbiji

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju počinju danas u 10 časova totalnu, višesatnu blokadu oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi koje ocenjuju kao – katastrofalno.

U totalnoj blokadi od 24 sata biće i dalje Ibarska magistrala u selu Mrčajevci kod Čačka (koja je počela 11. februara), putevi u mestima Bogatić, Zavalka, Lunovo selo, Cerovac, raskrsnica u Bresnici, magistralni put Kragujevac-Gornji Milanovac i izlazak na Račanski put.

Poljoprivrednici će od 10 časova blokirati put u mestu Kisač, magistralni put M7, punkt na izlazu iz Kikinde i put Kikinda – Zrenjanin.

Od 10 do 12 časova blokiraće stari put Čačak-Kraljevo, centar u Gruži, puteve u Malom Zvorniku i Obrenovcu i magistralni put Obrenovac-Ub, a regionalni put Požarevac-Majdanpek i put Požarevac-Kladovo biće blokirani od 10 do 12 i od 13 do 15 časova.

Od 10 do 14 časova biće blokiran put Novi Sad-Subotica, magistralni put Zrenjanin-Novi Sad kod mestra Aradac i Takovo-Gornji Milanovac.

Od 10 do 15 časova biće blokiran magistalni put Beograd-Zrenjanin kod Čente i put Zrenjanin-Žitište u mestu Klek, put u mestu Vladimirovci, kao i centar u Smederevskoj Palanci.

Poljoprivrednici će od 10 do 16 časova blokirati raskrsnice Šabac-Loznica, Valjevo-Bela Crkva, Novo Selo i magistralni put Loznica-Šabac.

Od 11 časova do daljeg biće blokirani putevi Kragujevac-Kraljevo i Kragujevac-Čačak.

Od 11 do 16 časova biće blokirani putevi u mestima Kuzmin, Kumane, Ruma, Čenej, Nova Crnja, Krčedin, Čelarevo, Bašaid, Stara Pazova, Padina, Vlajkovac, Tovarište, Vilovo, Bački Petrovac, centar i raskrsbica u Srbobranu, putevi Drenovac -Šabac, Šabac-Mačvanska Mitrovica, Mladenovac-Drapšin, put za Beograd.

Od 11 do 18 časova biće blokiran put Valjevo-Pričević.

Od 12 časova počinje blokada magistralnog puta Beograd-Pančevo-Temišvar i puteva u Zaklopači, Vitanovcu, puta Sremska Mitrovica – Bogatić, puteva u mestima Klenj, Badovinci, Salaš Crnobarski, Banovo polje, Ravnje, Resnik-Kragujevac i trajaće do daljeg.

Od 12 do 16 časova biće blokiran put u mestu Gornja Sabanta.

Od 13 časova biće blokirani putevi u mestu Susek, raskrsnica Novi Sad-Sremska Mitrovica-granica sa Hrvatskom.

Protest poljoprivrednika podržali su studenti i ratni vojni veterani.

(Beta)

