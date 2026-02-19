Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca najavili su da će se danas pridružiti blokadama puteva i zaustaviti saobraćaj na putu Takovo-Gornji Milanovc, od 12 do 14 časova.

Najavljena je i blokada regionalnog puta Gornji Milanovac-Kragujevac, u mestu Donja Vrbava od 13 do 15 časova.

Blokada Ibarske magistrale u Mračjevcima kod Čačka, poljoprivrednika iz udruženja „Šajkača“ i Udruženja proizvođača mleka iz Šumadije i Pomoravlja, nastavila se i danas, deveti dan zaredom.

Od 12 do 14 časova u selu Slatina biće ponovo blokiran stari put Čačak-Kraljevo, koji poljoprivrednici iz više čačanskih sela blokiraju peti dan zaredom.

Nove blokade puteva usledile su posle neuspelog sastanka predstavnika poljoprivrednika sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganom Glamočićem.

Poljoprivrednici su napustili sastanak ističući da ministar nema nameru da ispuni njihove zahteve da se stopira uvoz svih poljoprivrednih proizvoda, da država otkupi postojeće viškove u robne rezerve i da otkupljivači odmah nastave preuzimanje svih količina mleka.

(Beta)

